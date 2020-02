Jessica Simpson établit un record – Nick et Vanessa Lachey ont-ils envoyé un cadeau?

C’est le scandale qui ne devrait même pas être un scandale, mais nous y voilà. Il a toutes les caractéristiques d’être un gros problème, mais peut simplement être un simple malentendu.

Mais la question est restée et Andy Cohen était déterminé à aller au fond des choses sur son émission de radio. Fait pseudo et Vanessa Lachey jamais envoyer Jessica Simpson un cadeau.

Cela semble assez important, non? Eh bien, c’est juteux et c’est le bavardage, alors Andy faisait le travail du seigneur en creusant et en creusant avec l’invitée Jessica Simpson jusqu’à ce qu’il puisse enfin aller à la racine de l’histoire, la vraie vérité de la situation.

Toute cette absurdité de “porte-cadeau” a commencé lorsque Nick et Vanessa étaient sur “Aujourd’hui” pour promouvoir leur nouvelle émission de rencontres “Love Is Blind”, étant venue quelques jours seulement après que l’ex Jessica de Nick était en studio pour parler de son nouveau livre, ” Livre ouvert.” C’est ici que les choses deviennent un peu floues.

“J’ai interviewé Jessica Simpson à propos de son livre” Open Book “, et elle a raconté comment elle a sa vie avec son mari et ses enfants, et elle est vraiment très heureuse pour vous tous – elle n’arrêtait pas de dire” ils m’ont envoyé quelque chose de beau quand nous eu nos enfants, etc etc, ” Hoda Kotb dit le couple.

Plus tard, elle a légèrement reculé en disant: “Elle a dit qu’elle avait obtenu quelque chose de gentil de votre part après, je ne me souviens pas, un moment de sa vie.” Mais Vanessa ne se souvenait de rien de tout cela, et a énervé les fans en le niant et en disant: “Je ne connais pas son adresse.”

Mais voici le hic, dans cette première interview avec Hoda, Jessica n’a jamais dit que Nick ou Vanessa lui avaient offert un cadeau. Son livre mentionne que Nick reçoit ses fleurs pendant une pause. Maintenant, il est possible que Jessica ait dit quelque chose qui affecte la caméra, mais il est également possible que Hoda se soit mêlé.

Quoi qu’il en soit, comme il avait la source assise devant lui, il pensait qu’il serait facile de simplement demander à bout portant, et c’est ce qu’il fit. Et ce n’était pas facile.

“Hum, eh bien, je ne sais pas vraiment si j’ai un cadeau à proprement parler,” annonça Jessica ourlée. “Mon cadeau avec Nick est qu’il est heureux et qu’il est marié et qu’il a trois beaux enfants et qu’il est père.”

“C’est vraiment un cadeau pour moi parce que je pensais que je venais d’écraser son cœur, parce que je ne pensais pas qu’il croyait que je pouvais vraiment grandir”, a-t-elle déclaré, ce qui avait moins de sens pour le moment. “Je n’allais pas toujours être cette jeune fille, je devais être une femme.”

Elle a bourdonné indéfiniment sur ce qui était bien dans sa relation avec Nick, ainsi que sur les défis de sa présence sur la route et de sa volonté de vivre sa propre vie à ce moment-là et si tout cela sonne comme si cela n’avait rien à voir avec ” porte-cadeau, “vous avez absolument raison.

C’était soit une déviation magistrale, soit Jessica avait juste oublié quelle était la question et avait commencé à divaguer, mais Andy n’allait pas la laisser partir aussi facilement. Après l’avoir laissé sortir un peu tout et même s’être laissé aller hors de la piste, il est finalement revenu à la question d’origine.

Cadeau ou pas de cadeau? C’est aussi simple que ça.

“Mmm, je n’ai pas reçu de cadeau,” admit Jessica. “Je ne sais pas d’où ça vient.”

A-ha!

Mais la meilleure partie de tout ce scandale est que Jessica et sa famille et Nick et le sien n’ont absolument aucune animosité l’un envers l’autre. Et même à travers ce non-problème, ils ne s’envoient que de l’amour et de bons sentiments.

À ce stade, cependant, nous pouvons probablement clore le dossier sur celui-ci. Vanessa a dit qu’il n’y avait pas de cadeau. Jessica a dit qu’il n’y avait pas de cadeau. On va l’appeler. Il n’y avait aucun cadeau.

