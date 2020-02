Jessica Simpson félicite papa Joe pour son anniversaire

2020-02-19 20:30:05

Jessica Simpson veut être “la lumière la plus brillante” pour son père Joe Simpson, alors qu’elle le félicitait sur les réseaux sociaux pour son anniversaire.

Jessica Simpson veut être “la lumière la plus brillante” pour son père Joe Simpson.

La chanteuse de 39 ans s’est rendue sur Instagram mercredi (19.02.20) pour honorer l’anniversaire de son père et a utilisé son message pour le remercier de l’avoir “guidée” avec “amour, leadership et compassion”.

À côté d’une photo des deux, Jessica a écrit: “Ma vie entière, tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être la lumière la plus brillante que vous avez allumée en moi pour briller afin que les autres puissent être guidés dans leur propre grandeur transcendante personnelle. Merci pour me guidant toujours avec amour, leadership et compassion vers l’accomplissement inimaginable de rêves infinis. Il n’y a rien dans la vie pour lequel je ne suis pas assez fort à cause de votre capacité à croire que le véritable but est toujours à portée de main. Papa, tu es mon rythme cardiaque et tout ce que je suis sera à jamais tenu par ton amour. Joyeux anniversaire !!! Je t’aime (sic) ”

Le message doux vient après que le couple a réconcilié leur relation après avoir subi des correctifs rocheux, qui ont été détaillés dans le nouveau mémoire de Jessica, «Open Book».

Dans le livre, Jessica dit que son père – qui était également son manager – lui a demandé si elle était certaine de vouloir épouser son ex-mari, Nick Lachey, le jour de leur mariage en 2002, quelques instants avant qu’il ne la conduise dans l’allée.

Après leur réconciliation, la chanteuse de «Blonde Ambition» a récemment défendu son père quand elle a révélé qu’elle était «très p *** ed» à un commentaire de Nick lors d’un épisode vieux de «Watch What Happens Live with Andy Cohen».

S’adressant à Andy lors de son apparition dans la série, elle a déclaré: “C’était bas. Et ce n’est pas du tout de lui dont il doit parler, car il n’est plus du tout connecté avec nous … Il essayait de – il était juste amer, vous savez? Il essayait juste de creuser. “

Mots clés: Jessica Simpson, Joe Simpson

Retour au flux

.