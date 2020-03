Jessica Simpson «fière» de l’ère des «jeunes mariés»

2020-03-10 02:30:05

Jessica Simpson est “fière” de son époque de “jeunes mariés”, malgré sa rupture avec Nick Lachey.

Jessica Simpson est «fière» de son ère de «jeunes mariés».

L’actrice et chanteuse de 39 ans a fait l’objet d’une émission de téléréalité aux côtés de son mari de l’époque, Nick Lachey, il y a de nombreuses années, mais elle insiste sur le fait qu’elle ne le regrette pas, car cela a vraiment aidé à lancer sa carrière.

Elle a dit: “Nous étions des jeunes mariés. C’était la première fois que nous vivions ensemble, j’étais vierge … C’était l’idée de mon père. Comme, mon père était comme,” Je veux vraiment que les gens vous comprennent et sachent que vous ” re humain. ‘ Vous savez «parce que s’ils passent du temps avec vous pendant que vous êtes sur le canapé, ils comprendront vraiment qui vous êtes. Les jeunes mariés ont lancé ma marque. ”

Et Jessica n’exclut pas de faire de la télé-réalité.

S’adressant à On Air With Ryan Seacrest, elle a ajouté la possibilité de refaire une série similaire: “Absolument, j’y retournerais et je recommencerais. Ce n’est jamais quelque chose que je ne referais pas, juste, vous savez, peut-être n’aurait pas fait une troisième saison. ”

Pendant ce temps, Jessica – qui a Maxwell, sept ans, Ace, six ans et Birdie, 11 mois, avec son mari Eric Johnson – a précédemment admis qu’elle regrette de ne pas avoir signé un accord prénuptial lorsqu’elle a épousé Nick.

Elle a admis: “Je souhaite que j’aurais signé un pré-nup. C’est la chose drôle: Nick voulait que je signe un pré-nup et j’étais tellement offensé.

Je me dis: «Mais nous allons être ensemble pour le reste de nos vies. Nous disons nos vœux à Dieu et devant toute notre famille et nos amis. Ça ne finira jamais. ′ Et nous n’avons pas signé de pré-nup. “

Mots clés: Jessica Simpson

Retour au flux

.