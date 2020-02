Jessica Simpson: la confiance vient avec l’ouverture

2020-02-24 12:30:06

Jessica Simpson croit que la «confiance» vient avec l’ouverture et elle «ne peut pas croire» la réponse à ses mémoires récemment publiés, «Open Book».

Jessica Simpson croit que la «confiance» vient avec l’ouverture.

La star de 39 ans “ne peut pas croire” la réponse à son mémoire récemment publié, “Open Book”, car elle admet que c’était très “libérateur” d’écrire parce qu’elle était si ouverte dans le livre.

Elle a dit: “C’est incroyable – je ne peux même pas y croire. Je suis sérieusement en état de choc complet. Je ne comprends même pas. J’apprécie à coup sûr. Honnêtement, je pense que les gens … veulent vraiment savoir pourquoi, quand, comment. Je suis vraiment resté silencieux pendant les 10 dernières années … Il était temps de vraiment comprendre toute ma vie. La façon dont les gens y ont réagi est exactement la façon dont je voudrais que mes meilleurs amis le lisent. C’est très libérateur d’être ouvert. Avec mon ouverture vient la confiance. ”

Jessica sait qu’elle a des “défauts” et a fait des “erreurs” mais elle voit cela comme une “expérience très humiliante” plutôt que négative.

Elle a ajouté: “Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous fait des erreurs. Diriger avec ces erreurs et posséder ces défauts, est une expérience très humiliante. Cela vous met là où vous n’avez rien à cacher … Il y a tellement de vie vivre avec une clarté qui a tellement plus d’impact que de se cacher derrière l’obscurité. Je suis vraiment une fille ordinaire et ordinaire qui vit exactement les mêmes choses que tout le monde. Cela donne aux gens le courage de s’ouvrir. ”

La mère de trois enfants – qui a Birdie, 11 mois, Ace, six ans et Maxwell, sept ans avec son mari Eric Johnson – aime autonomiser les femmes et dit que c’est l’une des “choses les plus importantes de sa vie”.

S’adressant à Extra TV, elle a partagé: “Je suis ici pour célébrer toutes les femmes et toutes les personnes qui essaient de comprendre le monde des affaires. L’autonomisation des femmes est probablement l’une des choses les plus importantes de ma vie, car j’ai vécu ma vie en étant habilité par ma mère. “

Mots clés: Jessica Simpson, Eric Johnson

