Jessica Simpson: La maternité m’a fait réaliser que je devais devenir sobre

Jessica Simpson dit que la maternité lui a fait réaliser qu’elle avait besoin de devenir sobre après avoir «spiralé» avec de l’alcool.

La star de 39 ans – qui a Ace Knute, six ans, Maxwell Drew, sept ans et Birdie Mae, 11 mois, avec son mari Eric Johnson – admet qu’elle a décidé d’arrêter de boire après avoir réalisé qu’elle manquait tant de “moments” avec ses enfants.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait fait comprendre qu’elle avait besoin de devenir sobre, elle a répondu: “Étant mère … mes enfants, à l’époque, avaient cinq et quatre ans … J’étais à un endroit où je roulais littéralement avec l’alcool et je manquait des moments avec mes enfants, puis ils me voyaient et ils étaient très confus. Je voulais juste être présent et avoir de la clarté et être un bon modèle pour mes enfants. Parce que j’ai toujours voulu être un bon modèle pour le monde, alors pourquoi diable serais-je coincé dans ce cycle de devoir me réveiller et boire un verre avant d’aller à l’une de leurs assemblées scolaires? ”

Et Jessica a eu tellement de «clarté» depuis qu’elle a cessé de boire.

S’exprimant sur The Kelly Clarkson Show, elle a ajouté: “C’est arrivé au point où toute ma vie s’est intensifiée et je ne pouvais pas le supprimer. Et l’alcool, ça ne fonctionnait pas. Cela me faisait complètement vérifier. Quand j’ai a décidé de devenir sobre, j’ai arrêté de boire et j’avais tellement de clarté [and] commencé à apprendre tellement de choses sur moi-même et pourquoi je devais boire pour essayer de m’évader et de me sentir normal. Je pensais que cela aidait mon anxiété et que ça l’aggravait. J’ai eu des mères qui sont venues vers moi pour me remercier et [saying] ils n’ont pas peur de la thérapie. “

