Jessica Simpson: Mon bébé grandit trop vite!

Jessica Simpson dit que sa plus jeune fille “grandit trop vite”, car elle ne peut pas croire à quelle vitesse les 12 derniers mois se sont écoulés.

La fille de la chanteuse de 39 ans, Birdie Mae, célébrera son premier anniversaire dans quelques semaines le 19 mars, et Jessica a déclaré qu’elle était choquée de la rapidité avec laquelle les 12 derniers mois se sont écoulés.

Elle a dit: “Elle est sur le point de l’être. Je ne peux pas le croire. Je ne veux pas qu’elle grandisse trop vite. Elle rampe déjà partout et maintenant elle essaie de marcher et je suis comme” tiens bon, tiens bon ” sur, continuez à ramper. ”

Et le tot a déjà un parent préféré, que Jessica a déploré, c’est son père – et le mari de Jessica – Eric Johnson.

Elle a ajouté: “C’est définitivement la fille d’un papa. Je dois m’assurer qu’il ne marche pas dans la pièce pour que je puisse passer du temps avec Birdie. Elle voudra juste Eric parce qu’Eric est si grand et qu’il peut la faire voler la pièce. Je me dis “maman n’est pas si grande” et je ne peux pas faire ça! ”

Bien qu’elle préfère son père, Birdie commence à suivre les traces de sa mère, car elle “aime la musique”.

Jessica – qui a aussi sa fille Maxwell, sept ans, et son fils Ace, six ans, avec Eric – a expliqué au magazine People: “Elle aime la musique et je pense que c’est parce que j’étais dans un mode très créatif et j’ai écrit le livre pendant que j’étais enceinte de elle et moi chantions aussi.

“Avec mes autres gamins, j’ai totalement pris une pause dans la vie et je voulais juste créer la vie et vivre une vie normale. Birdie a toute cette ambiance à son sujet. Je l’appelle littéralement mon petit oiseau chanteur.

“Même ce matin, elle était comme” La la la la la “et j’essayais de lui faire chanter la chanson de ma sœur [Ashlee Simpson’s 2014 hit ‘La La’]. “

