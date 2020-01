Jessica Simpson n’a jamais voulu parler des allégations d’abus sexuels

2020-01-29 21:30:06

Jessica Simpson “n’a jamais voulu” révéler les abus sexuels qu’elle aurait subis lorsqu’elle était enfant, parce qu’elle ne voulait “blesser personne”.

La star de 39 ans a sincèrement révélé dans son nouveau mémoire “ Open Book ” qu’elle avait été maltraitée par la fille d’un ami de la famille entre six et 12 ans, et a maintenant dit qu’elle avait gardé le silence sur les abus présumés pendant si longtemps parce qu’elle ne voulait “blesser personne”.

Elle a dit: “À l’époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais que quelque chose n’allait pas. Je savais que ce n’était pas bien ce qui se passait. C’était une personne très proche, et elle était maltraitée. longtemps dans ma vie.

“J’étais la fille d’un prédicateur. On m’a appris à être vierge jusqu’à mon mariage et je n’ai donc jamais voulu partager ces choses sexuelles qui se passaient parce que je ne voulais blesser personne.”

En fin de compte, Jessica a raconté à ses parents ce qui lui était arrivé et bien qu’ils n’en aient jamais parlé, ils ont empêché son agresseur présumé d’avoir des contacts avec elle.

S’exprimant sur l’émission “Aujourd’hui”, elle a ajouté: “C’est une chose lourde à entendre de votre enfant. Ils l’ont ignoré avec leurs mots, bien sûr, mais ils sont passés à l’action et je n’ai plus jamais eu à faire la soirée pyjama. Je n’ai jamais eu à le faire retourner.”

Pendant ce temps, Jessica a récemment déclaré qu’elle avait été obligée de confronter son agresseur présumé en 2017 après être devenue sobre à la suite d’une dépendance à l’alcool et aux pilules.

Elle a dit: “Je devais affronter mon agresseur. C’était extrêmement douloureux et l’est toujours. C’est toujours choquant. Cette petite fille en moi qui veut faire la bonne chose, ne sachant pas se défendre et ne pas savoir comment l’arrêter . ”

Jessica – qui a des enfants Maxwell, sept ans, Ace, six et 10 mois Birdie avec son mari Eric Johnson – pense que la violence a fait d’elle la personne qu’elle est maintenant et a admis qu’elle se sentait “honteuse” parce qu’elle était convaincue qu’elle avait “autorisé” “cela doit arriver.

Elle a ajouté: “Je me sentais comme beaucoup de qui je suis, le caractère de qui je suis, a été construit à travers les épreuves et la douleur des abus.

“J’ai permis que cela se produise, alors j’ai senti que j’étais autant l’agresseur que les abusés. J’ai donc été très honteux pendant cette période, de 6 à 12 ans.”

