Jessica Simpson réagit à Nick Lachey disant que papa Joe a joué avec lui: «C’était bas»

Jessica Simpson a répondu à un commentaire Nick Lachey fait à propos de son père en 2013.

La remarque a été faite sur “Watch What Happens Live” pendant Andy Cohen jeu préféré, “Plead the Fifth.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait être la meilleure chose à ne pas avoir Joe Simpson en tant que beau-père après son divorce de Jessica, Nick a répondu: “La meilleure chose à propos de ne plus avoir Joe Simpson comme beau-père est que je n’ai pas à jouer à l’âne sous la table le dimanche de Pâques . “

Bien que Simpson ait déclaré à Cohen sur Radio Andy vendredi matin qu’elle n’avait “entendu parler” que de la “fouille”, elle ne l’a pas du tout appréciée.

“C’était bas?” dit-elle avec un demi-rire. “Et ce n’est pas à lui d’en parler? En aucun cas. Parce qu’il n’est plus du tout connecté avec nous.”

Quand Andy a demandé à Jessica si elle avait tendu la main à Nick après le commentaire, elle a laissé échapper: “Oh, ça alors, non! Non.”

“Mais tu étais énervé?” Se demanda Andy. “Très,” dit Jessica. “Parce qu’il essayait juste de … il était juste amer, tu sais? Et il essayait juste de creuser.”

Dans son nouveau mémoire, “Open Book”, Jessica détaille à quel point sa relation est devenue tendue avec son père après le divorce de ses parents. Elle explique comment elle a senti qu’il avait nui à sa carrière professionnelle, pourquoi elle l’a licencié en tant que manager et sa réaction après l’avoir informé trois jours avant son mariage – qu’il officiait – qu’il amenait un mannequin masculin.

“Je me suis rappelé que je devais accepter mon père pour qui il était en travaillant en temps réel”, écrit-elle. Cette ligne a incité le L.A. Times à demander si son père explorait sa sexualité, ce qui a suscité une réponse “sérieuse” de Jessica.

“Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas mon histoire à raconter.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Le mari et les enfants de Jessica Simpson se montrent pour soutenir la signature de son livre