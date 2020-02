Jessica Simpson regrette de ne pas avoir signé pré-nup

2020-02-06 07:30:04

Jessica Simpson regrette de ne pas avoir signé un accord prénuptial lorsqu’elle a épousé Nick Lachey, mais elle était convaincue qu’ils seraient ensemble pour toujours.

La star des «Dukes of Hazzard» a été «offensée» lorsque l’ancienne star de 98 degrés – avec qui elle était mariée de 2002 à 2006 – a voulu qu’elle signe un document stipulant comment leurs actifs seraient divisés s’ils se divisaient parce qu’elle était convaincue qu’ils le feraient être ensemble pour toujours.

Elle a admis: “Je souhaite que j’aurais signé un pré-nup. C’est la chose drôle: Nick voulait que je signe un pré-nup et j’étais tellement offensé.

“Je suis comme, ‘Mais nous allons être ensemble pour le reste de nos vies. Nous disons nos vœux à Dieu et devant toute notre famille et nos amis. Cela ne finira jamais.’ Et nous n’a pas signé de pré-nup. ”

Jessica a également révélé qu’elle et Nick ne sont plus en contact.

Interrogée sur «The Dr. Oz Show» à quoi ressemble sa relation avec son ex-mari maintenant, elle a répondu: «Il n’y en a pas.

La star de 39 ans – qui a trois enfants avec son mari Eric Johnson – et Nick ont ​​accueilli des caméras dans leurs maisons dans l’émission de téléréalité “Newlyweds” et elle a admis qu’elle se sentait “fausse” à la fin de la diffusion du programme parce que les choses n’étaient pas aussi heureux comme ils semblaient à l’écran.

Elle a déclaré: «Au cours de la troisième année, c’est à ce moment-là que nous avons commencé à savoir:« Sortons ces équipes de caméras de la maison ». Donc je dirais juste une blague blonde stupide ou quelque chose.

«J’ai vraiment confondu le poulet et le thon, c’était réel. Ouais, c’était réel. Je le possède.

“Nous connaissions nos rôles et nous savions quand l’allumer et nous ne pouvions pas attendre que les caméras sortent de là pour que nous puissions nous battre.

“Tout d’un coup, nous étions faux. Nous n’étions pas le couple d’or, le couple trophée que tout le monde pensait que nous étions, que tout le monde attendait de nous, et c’était difficile à redécouvrir. À la fin du spectacle, nous étions ne parle même pas vraiment. “

