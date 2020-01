Jessica Simpson révèle l’abus sexuel dans l’enfance, l’alcool et les drogues

Jessica Simpson dévoile pour la première fois son enfance douloureuse et comment elle a conduit à des années de toxicomanie et d’alcoolisme à l’âge adulte.

Avec la sortie de son nouveau livre “Open Book” en février, la chanteuse a déclaré avoir été victime d’abus sexuels lorsqu’elle était enfant dans des extraits partagés sur GENS.

Selon Simpson, la violence a commencé lorsqu’elle avait 6 ans et partageait un lit avec “la fille d’un ami de la famille”. Dans des extraits de livres, elle a dit: “Cela commencerait par me chatouiller le dos, puis j’entrerais dans des choses extrêmement inconfortables.”

Elle n’en a pas parlé à ses parents avant l’âge de 12 ans, croyant qu’elle avait “tort” jusqu’à ce moment-là. “Je vous ai dit qu’il se passait quelque chose”, aurait dit sa mère Tina lorsque Jessica a révélé ses mauvais traitements.

“Papa a gardé un œil sur la route et n’a rien dit”, a écrit Simpson, “Nous ne sommes jamais restés chez les amis de mes parents mais nous n’avons pas non plus parlé de ce que j’avais dit.”

Le traumatisme associé à d’autres facteurs a conduit à une dépendance à l’alcool et aux stimulants plus tard dans la vie, Simpson notant qu’elle «se tuait avec toutes les boissons et les pilules». En raison de sa toxicomanie, Jessica a déclaré qu’un médecin n’approuverait pas un plastie partielle du ventre qu’elle prévoyait pour 2015 – lui disant: “Je regarde votre taux de foie. Vous pourriez mourir.”

Son fond est venu après Halloween 2017. Dans les extraits, elle a admis qu’elle avait commencé à boire à 7h30 ce matin-là, avec son père sentant la vodka dans son souffle alors qu’elle assistait à une assemblée scolaire pour sa fille, Maxwell. Cela n’a fait qu’empirer plus tard dans la journée, Simpson révélant qu’elle avait “honte de dire” qu’elle n’avait aucune idée de qui avait fait entrer ses enfants dans leurs costumes. Elle a ensuite emmené Ambien se coucher cette nuit-là et a dormi, “effrayée” d’avoir laissé tomber ses enfants.

C’est alors qu’elle s’est enfin ouverte à ses amis sur ses problèmes. “Je dois m’arrêter. Quelque chose doit s’arrêter. Et si c’est l’alcool qui fait ça et qui aggrave les choses, alors j’arrête”, écrit-elle. Elle est sobre depuis ce jour – disant que “renoncer à l’alcool était facile” – attribuer à ses amis, à ses médecins et à sa thérapie, “ce qui m’a permis de ressentir les traumatismes que j’avais subis”.

“Quand j’ai finalement dit que j’avais besoin d’aide, c’était comme si j’étais cette petite fille qui l’avait retrouvée appeler dans la vie”, a-t-elle expliqué. “J’ai trouvé la direction et c’était de marcher droit devant sans crainte. L’honnêteté est difficile, mais c’est la chose la plus gratifiante que nous ayons. Et arriver de l’autre côté de la peur est magnifique.”

“Open Book” sort le 4 février.

