Jessica Simpson révèle pourquoi son mariage avec Nick Lachey s’est effondré

Nick Lachey et Jessica Simpson le mariage offrait des divertissements incroyables à tous ceux qui regardaient “Newlyweds”, mais en coulisses, il y avait beaucoup plus de choses que la confusion du poulet de la mer.

Avec sa nouvelle révélation, “Open Book”, tombant début février, Gens vient de publier encore plus d’extraits des mémoires – et ceux-ci sont totalement axés sur sa relation avec son ex-mari.

Les deux se sont rencontrés lors d’une fête de Noël en 1998 et se sont fiancés en 2002. Dans le livre, elle appelle Nick son “premier amour” et dit qu’il était attiré par “le fait que j’étais si fort dans ma foi et que j’avais cette large- yeux innocents approche de la vie. ”

Cette “approche innocente aux yeux écarquillés” était en partie due au fait qu’elle n’avait que 18 ans lors de leur rencontre et que les deux partageaient un écart d’âge de 8 ans.

“Je respecte beaucoup Nick. J’étais vraiment jeune et mon succès n’avait pas vraiment commencé. Il me connaissait comme ce jeune innocent de 18 ans qui n’avait jamais été présenté au monde de tant de façons”, écrit-elle. “Je suis allé directement de mon père à lui. Nick est très intelligent. Il avait huit ans de plus que moi, mais il était aussi jeune.”

Dire qu’elle “ne se connaissait pas” au moment où ils étaient ensemble, les choses se sont refroidies lorsque les caméras n’étaient pas sur eux.

«Nous étions jeunes et pionniers dans la télé-réalité, toujours souriants et toujours allumés», explique-t-elle. “Nous avons travaillé et nous avons été excellents dans ce domaine, mais quand est venu le temps d’être seul, nous n’étions plus excellents.”

“Nous avons vraiment été écrasés par les médias et par nous-mêmes”, a-t-elle ajouté. “Je ne pouvais pas mentir à nos fans et je ne pouvais pas donner à quelqu’un l’espoir que nous étions ce parfait couple d’or.”

Elle a demandé le divorce en 2005, affirmant qu’à l’époque ils “ne se parlaient même pas”.

Bien que cela n’ait pas fonctionné à la fin, Simpson a déclaré que les deux “signifiaient beaucoup l’un pour l’autre et nous le ferons toujours”. Elle ne voulait pas trop le claquer trop dans son livre, en disant: “Je veux être très respectueux parce que je l’ai épousé pour une raison et nous avons été ensemble pendant sept ans pour une raison.”

Elle a ajouté: “Il a maintenant une famille et je ne dirais jamais rien pour lui manquer de respect.”

Lachey est marié à Vanessa Minnillo, avec qui il partage trois enfants. Plus tard, Simpson a épousé Eric Johnson et a également trois enfants avec lui.

“Open Book” sort le 4 février.

