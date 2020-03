Jessica Simpson révèle son regret pour les nouveaux mariés

Cela fait un mois complet depuis Jessica Simpson a publié son livre révélateur, “Open Book”, mais sa tournée de presse continue de rouler.

Lundi, le chanteur devenu entrepreneur était l’invité de En ondes avec Ryan Seacrest, où la conversation s’est à nouveau tournée vers sa tristement célèbre émission de téléréalité avec son mari Nick Lachey au début des années 2000. Les deux co-vedettes sur “Newlyweds” de MTV de 2003-2005 et à la fin de la troisième saison finale, leur mariage était en train de couler.

“C’était l’idée de mon père”, a-t-elle dit à propos de la série. “Mon père était genre, je veux vraiment que les gens te comprennent et sachent que tu es humain. S’ils arrivent à passer du temps avec toi pendant que tu es sur le canapé, ils comprendront vraiment qui tu es.”

À l’époque, Joe Simpson était son manager, bien que elle le licencierait plus tard en 2012.

“J’avais 22 ans … Je me suis mariée à 22 ans. Littéralement, nous étions des jeunes mariés”, se souvient-elle. “C’était la première fois que nous vivions ensemble. J’étais vierge.”

Dans son livre, Simpson a déclaré que leurs «inquiétudes au sujet de notre carrière semblaient se nourrir mutuellement» et la relation s’est dégradée. Elle a dit qu’au moment où elle a demandé le divorce, les deux “ne se parlaient même pas” et ne faisaient que passer en revue les motions pour la troisième saison de l’émission.

Lorsque Seacrest lui a demandé si elle pensait que c’était une “erreur” d’ouvrir leur vie à la série, Simpson a dit que non.

“Oh non, c’est la chose la plus stimulante que j’ai pu faire. Je crois que faire des” jeunes mariés “est ce qui a fait les gens – c’est ce qui a lancé ma marque”, a-t-elle déclaré. “Absolument, j’y retournerais et recommencerais. Ce n’est jamais quelque chose que je ne referais pas, peut-être que je n’aurais peut-être pas fait une troisième saison.”

Au cours de l’entretien, elle a également évoqué la possibilité de mettre ses ex – parmi lesquels Lachey et John Mayer et, en quelque sorte, Johnny Knoxville – dans sa vue arrière une fois qu’elle a rencontré son mari actuel, Eric Johnson.

“Au moment où j’ai rencontré Eric, j’étais comme si ces gens ne pouvaient pas me revenir parce que j’avais laissé ces portes s’ouvrir trop souvent et c’était tellement destructeur”, a-t-elle déclaré. “Une fois que j’ai rencontré Eric, j’ai vraiment tout changé.”

“Open Book” est maintenant disponible. Voir la couverture TooFab complète du livre ci-dessous!