Jessica Simpson rompt une relation compliquée avec son père après le divorce des parents

De toutes les relations Jessica Simpson dans son nouveau livre, aucun n’était aussi controversé – ni même aussi long – qu’avec son père, Joe.

Dans “Open Book”, publié mardi, la chanteuse a expliqué en détail comment elle sentait qu’il avait nui à sa carrière professionnelle, comment elle l’avait licencié en tant que manager et comment il l’avait informée trois jours avant son mariage – qu’il officiait – qu’il apportait un modèle masculin.

Elle a également expliqué comment son père ne voyait pas de pair avec son premier mari, Nick Lachey.

“Nick était la seule chose sur laquelle mon père et moi nous sommes battus. Il n’a jamais dit non au label, autant qu’il a exprimé son mécontentement à propos de la façon dont ils me commercialisaient”, écrit-elle. “Mais ma relation avec Nick, qu’il pouvait contrôler.”

“Il était convaincu que Nick ne comprenait pas l’engagement, ce que je ne pensais pas être juste.” Le mariage, c’est rester là-dedans “”, a-t-il dit. Je sais qu’il a accusé Nick de me rendre dépendant de lui pour tout, pot appelant la bouilloire pour avoir une longue conversation sur le fait d’être noir. “

Jessica a affirmé que son père était horrible pendant tout l’engagement. “Il n’y a tout simplement pas de bonne façon de le dire. Il m’a toujours dit que je faisais une erreur et a dit à Nick en face que j’étais trop jeune pour me marier.”

“Lors du dîner de répétition de la veille, mon père a agi comme si le lendemain était son exécution. Il s’est morfondu et a continué à secouer la tête, juste devant la famille de Nick.”

“‘Es-tu sûr de vouloir faire ça?’ demanda-t-il. Je n’ai pas répondu, et il a continué. “Je suis ici. Nous pouvons …” “Papa, s’il te plaît.” “Vous n’êtes pas obligé.” “

Elle a dit qu’après lui avoir dit qu’elle divorçait Nick, il lui a dit: “J’aimerais avoir le courage de faire ça avec ta maman.”

Pendant son séjour à l’hôpital pendant sa première grossesse, Joe a dit à sa fille qu’elle lui avait donné “confiance” pour se déclarer – “le timing de mon père a ajouté une couche de tristesse terrible à ce qui avait été un moment joyeux. Pendant longtemps, j’ai hébergé beaucoup de ressentiment à propos de la façon dont il m’a dit que la famille que je connaissais était terminée. “

“En août, ma mère a découvert que mon père avait trahi leur mariage, tout comme elle et moi pensions que les choses tournaient pour eux. Elle venait de me dire quel bon moment ils avaient passé ensemble pour leur anniversaire, et elle pensait peut-être qu’ils l’avaient fait “Je l’ai pensé aussi. Quand elle l’a confronté, mon père a commencé à m’appeler et je n’ai pas décroché.”

Il s’est ensuite montré chez elle: “‘Je ne suis avec personne d’autre’, a-t-il dit. ‘J’adore ta mère.'”

“C’est alors qu’Eric est intervenu. Il a dit quelque chose comme:” Chaque fois que vous niez votre propre vérité, quelque chose d’intense se produit. Vous devez écouter les signes et vous en occuper vous-même. Jess n’a pas d’énergie supplémentaire à vous donner en ce moment . “”

Jessica a affirmé que son père est parti rapidement; “Peut-être qu’il l’avait prévu si longtemps qu’il avait un bon départ devant ma mère”, écrit-elle.

“À bien des égards, elle avait perdu son meilleur ami. Elle avait vingt ans lorsqu’elle s’est mariée. Elle était le plus jeune enfant, et il lui a donné le monde. Elle a dit qu’il ne se contentait pas de donner son identité, Joe Simpson était son identité . Pendant longtemps, la fille de ce papa a cessé de le voir. ”

La relation de sa petite sœur Ashlee était plus forte avec lui pendant cette période, a-t-elle affirmé.

Puis en 2012, Jessica a décidé qu’elle devait licencier son père en tant que manager.

“Il pensait que je suivais les souhaits de ma mère, mais il avait fait de mauvaises affaires pour moi”, a-t-elle dit. “Juste des trucs stupides que les gens lui ont promis et il a cru. Les ponts ont été brûlés, et je ne savais pas combien jusqu’à ce que j’essaie de les traverser. Il a fallu environ cinq fois pour vraiment le licencier avant que le message ne colle. La première fois que j’ai dégonflé et l’a fait dans un e-mail. Je l’ai finalement dit à son visage. “

«Trop souvent, je revenais aux gens, pour constater que papa avait fait quelque chose sans me le dire. Les gens étaient d’accord avec de mauvaises conditions, pensant que c’était ce que j’avais exigé alors que, vraiment, je n’en avais aucune idée. des sentiments blessés dont je ne savais pas qu’ils existaient et je savais que je devais faire le pas pour continuer à devenir propriétaire de ma propre carrière. “

Néanmoins, elle a demandé à son père d’officier son mariage avec Eric en 2014.

“Ma mère et Ashlee étaient toutes deux mes demoiselles d’honneur. Mes parents avaient du mal à être dans la même pièce, et maintenant j’allais les faire se tenir côte à côte là-haut avec Ashlee juste pour que je puisse les regarder”, a-t-elle déclaré. .

“Mon père m’a appelé trois jours avant notre départ pour le mariage pour me dire qu’il amenait son ami Jonathan, un jeune mannequin qu’il photographiait souvent pour sa nouvelle entreprise de photographie.” Il n’était pas sur la liste “, ai-je dit. Il y avait une pause. Je me suis rappelé que je devais accepter mon père pour qui il était car il a travaillé en temps réel. “D’accord,” dis-je. Je ne savais pas comment gérer mon père maintenant, alors j’ai travaillé avec les informations qu’il était prêt à me donner. Peut-être que je n’étais pas prêt à écouter, je ne sais pas. Ma mère amenait aussi quelqu’un, son propre Jon, le paysagiste qui avait rendu ma maison Hansel et Gretel si belle. Il était gentil et la traitait bien. Les gens continuent, même si je ne pouvais pas. “

Après que Joe a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate en 2016, son rétablissement “a forcé une reconnexion nécessaire” entre les deux, Jessica étant restée à ses côtés tout au long.

“J’avais le plus peur de montrer à mon père [this book]”, a-t-elle écrit.” Tout comme j’avais peur de lui jouer de la musique à l’Halloween qui a changé ma vie. Il m’a écrit hier. «J’aurais aimé pouvoir te retenir davantage pendant tant de ces heures sombres», dit-il. «Veuillez me pardonner d’être un meilleur manager qu’un père.» Je lui ai dit qu’il était le meilleur père que j’aurais pu avoir. «Je ne changerais pas un instant. C’est vrai. Je ne changerais rien à mon histoire, car j’aime enfin qui je suis et je peux pardonner qui j’étais. “

Dans sa section de remerciements, elle a conclu: “Je souhaite vraiment qu’il y ait plus de mots pour l’amour, parce que vous les méritez tous.”

