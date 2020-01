Jessica Simpson: Ryan Gosling et Justin Timberlake ont parié qui pourrait m’embrasser en premier

2020-01-30 15:30:04

Jessica Simpson a révélé que Ryan Gosling et Justin Timberlake avaient une fois parié pour voir qui pourrait l’embrasser en premier.

Jessica Simpson affirme que Justin Timberlake a remporté un pari avec Ryan Gosling pour l’embrasser en premier.

La chanteuse de 39 ans a révélé qu’elle avait partagé un moment chaleureux avec le hitmaker “ Can’t Stop The Feeling ” – qu’elle avait rencontré pour la première fois lors d’une audition pour “ The Mickey Mouse Club ” avec Ryan – après son divorce avec Nick Lachey.

Renversant Jimmy Kimmel lors de son émission de mercredi (29.01.20), Jessica a rappelé: “Il était chez moi et nous avons partagé un baiser nostalgique.”

Les choses ont soudainement pris une tournure alors que Justin, 38 ans, a commencé à envoyer un SMS à quelqu’un juste après leur rencontre, avant d’expliquer son pari adolescent avec l’acteur de 39 ans.

Elle a poursuivi: “Il a sorti son téléphone et a commencé à taper. Je me disais:” D’accord, j’espère que ce n’est pas comme une autre fille. Ai-je trop tiré la langue? ”

“Apparemment, lui et Ryan Gosling avaient parié sur qui m’embrasserait le premier quand ils avaient 12 ans, alors il a envoyé un texto à Ryan et lui a dit qu’il avait gagné le pari. Et je me suis dit: ‘Oh, d’accord? Alors nous tu ne t’embrasses plus? ”

Cependant, c’est la star du ‘Notebook’ sur laquelle Jessica avait à l’origine les yeux rivés.

Elle a expliqué: “Ryan était celui qui quand j’avais 12 ans, je me disais:” Ce gars est tellement cool. Il est du Canada; je ne sais pas où cela est sur la carte, mais je pense vraiment que c’est incroyable et il y a quelque chose de si mignon chez lui. ”

La nouvelle du pari de l’enfance survient quelques jours après que Jessica a avoué qu’elle était devenue accro aux pilules amaigrissantes après que le patron de son disque lui aurait dit de perdre du poids lorsqu’elle était adolescente.

Elle a affirmé avoir été pressée par le président et PDG du label Tommy Mottola de perdre 15 livres à l’âge de 17 ans seulement pour être signé et devenir une star de la pop.

En écrivant dans son nouveau mémoire “Open Book” – qui doit être publié le 4 février – Jessica a dit “qu’il voulait me signer” mais il aurait dit: “Tu dois perdre 15 livres.”

Lorsque Jessica a remis en question sa remarque, il aurait répondu: “C’est ce qu’il faut pour être Jessica Simpson.”

Juste après la réunion, Jessica – qui mesurait 5 pi 3 et pesait 118 lb à l’époque – a suivi un «régime strict».

Elle a expliqué: “J’ai immédiatement suivi un régime strict.

“Et j’ai commencé à prendre des pilules amaigrissantes, ce que je ferais pour les 20 prochaines années.”

Mots clés: Jessica Simpson, Justin Timberlake, Ryan Gosling

Retour au flux

.