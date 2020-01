Jessica Simpson s’apprête à transformer ses mémoires en film

2020-01-24 15:30:05

Jessica Simpson prévoit de transformer son nouveau livre révélateur «Open Book» en un film qui racontera l’histoire de sa carrière et de sa vie.

La chanteuse-actrice de 39 ans publie son autobiographie “ Open Book ” – qui est guidée par les journaux qu’elle tient depuis l’âge de 15 ans – en février et elle espère transformer le tome en biopic sur sa carrière de une pop star puis une actrice et sa vie à l’abri des projecteurs.

Le livre livre “l’amour, le rire, les larmes et la vérité dans chaque page”, y compris tous les détails de son mariage et de son divorce de Nick Lachey, et de l’union avec son deuxième conjoint, l’ancienne star de la NFL Eric Johnson, 40 ans, et leur vie avec leurs enfants, leur fille Maxwell, sept ans, son fils Ace, six ans et sa petite fille de 10 mois Birdie.

Une source a déclaré au nouveau numéro du magazine National Enquirer: “Cela fait un moment que Jessica n’a eu aucune offre qu’elle aime, alors elle a décidé de prendre les choses en main et de produire son propre film.”

Si le film obtient le feu vert, ce sera la première fois que Jessica sera impliquée dans un projet de cinéma depuis qu’elle est apparue comme elle-même dans la comédie de Mike Myers en 2008 “ The Love Guru ”.

Tenant sa promesse d’offrir un récit révélateur de sa vie, Jessica a été complètement honnête dans les pages de son livre sur ce qui s’est passé entre elle et Nick – qui est maintenant marié à l’animatrice de télévision Vanessa Minnillo – et comment leur conte de fées la romance a pris fin frémissante.

Le hitmaker “ Irresistible ” admet les pressions de la renommée et de la vedette dans leur propre émission de télé-réalité MTV “ Newlyweds ” après que leur mariage de 2002 a fait des ravages et l’a amenée à demander le divorce en 2005 parce qu’ils ne fonctionnaient plus en couple.

Écrivant dans son livre, Jessica révèle: “Nick aimait le fait que j’étais si forte dans ma foi et que j’avais cette approche innocente des yeux écarquillés. Quand il a proposé en 2002, j’ai dit oui.

“Nous étions jeunes et pionniers de notre chemin à travers la télé-réalité, toujours au micro et toujours en marche. Nous avons travaillé et nous avons été excellents dans ce domaine mais quand est venu le temps d’être seul, nous n’étions plus excellents.”

“Nous avons vraiment été écrasés par les médias et par nous-mêmes. Je ne pouvais pas mentir à nos fans et je ne pouvais pas donner à quelqu’un l’espoir que nous étions ce parfait couple d’or.”

Mots clés: Jessica Simpson, Eric Johnson, Nick Lachey, Vanessa Minnillo

