Jessica Simpson s’appuyant sur la foi lors d’une pandémie de coronavirus

2020-04-01 23:30:07

Jessica Simpson s’appuie sur sa foi pour l’aider à ressentir la «vraie paix» au milieu de la pandémie de coronavirus, car elle attribue à sa religion le fait de lui «apporter une pure connexion à l’espoir».

La chanteuse de 39 ans explique que, si beaucoup ont “lutté contre la peur” pendant la crise sanitaire mondiale, elle a trouvé un “lien pur avec l’espoir” dans sa religion et a encouragé ses disciples à prier pour la sécurité de ceux qui travaillent. pour sauver des vies dans la pandémie, y compris les travailleurs de la santé et les scientifiques.

Dans un article publié sur Instagram, Jessica a écrit: “Je sais que les gens sont aux prises avec la peur, l’anxiété et aussi la perte douloureuse. Ma foi en Dieu, sachant qu’avec lui tout est possible, a été ma force lorsque je me sens dépassée.

“J’ai eu de nombreux moments de prière au cours de ces dernières semaines d’incertitude et c’est dans ces moments que je ressens une vraie paix et un lien pur avec l’espoir. Après des semaines de quarantaine, j’ai trouvé mon endroit calme. J’invite tout le monde à se faire laisser allez, taisez-vous avec des oreilles qui écoutent vers Dieu.

“Je vous demande humblement de vous joindre à moi pour prier pour les dirigeants du monde entier, y compris notre président, les gouverneurs, les maires, les politiciens, les scientifiques, les médecins et tous les travailleurs de la santé. La prière n’est pas politique. La prière est nécessaire.

“Nous sommes tous dans le même bateau, donc nous devons rester unis. J’encourage chacun de vous à rester à la maison, à rester fort et à rester à genoux. (Sic)”

L’auteur du “ livre ouvert ” s’était déjà rendue sur Instagram pour célébrer le premier anniversaire de sa fille Birdie le 20 mars, lorsqu’elle a déclaré que le tot – qu’elle a avec son mari Eric Johnson – avait apporté un “but de guérison” à sa vie.

Jessica – qui a également Maxwell, sept ans, et Ace, six ans, avec Eric – a déclaré: “Joyeux 1er anniversaire mon ange Birdie Mae! Tu as créé en moi une vie curative et résolue pour vivre le plus pleinement possible et aimer le plus profondément. Avec toi mon âme a été libéré à la beauté de la lumière pure. Vous me guidez pour briller parce que votre rythme cardiaque m’a relié au mien. Douce petite fille, vous avez illuminé tous nos mondes avec votre sourire mystique éclatant d’étoiles mystérieuses. Je suis pour toujours le vôtre, vous sont pour toujours à moi. La vie se prépare parce que nous sommes nés prêts tous les deux. Je t’aime! #BIRDIEMAE (sic)

