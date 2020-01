Jessica Simpson s’est appuyée sur les pilules amaigrissantes en tant que jeune star de la pop

2020-01-24 02:30:03

Jessica Simpson s’est tournée vers les pilules amaigrissantes lorsqu’on lui a dit de perdre du poids par sa maison de disques à seulement 17 ans.

Jessica Simpson est devenue accro aux pilules amaigrissantes après que son patron record lui aurait dit de perdre du poids.

La chanteuse de 39 ans a affirmé avoir été pressée par le président et PDG du label Tommy Mottola, à l’âge de 17 ans, qu’elle devait perdre 15 livres pour être signée et devenir une pop star.

Écrivant dans son nouveau mémoire “Open Book”, qui doit être publié le 4 février, Jessica a déclaré “qu’il voulait me signer” mais il aurait dit: “Tu dois perdre 15 livres.”

Lorsque Jessica a remis en question sa remarque, il aurait répondu “C’est ce qu’il faut pour être Jessica Simpson.”

Tout de suite après la réunion, Jessica – qui mesurait 5 pi 3 et pesait 118 lb à l’époque – a suivi un «régime strict».

Elle a expliqué: “J’ai immédiatement suivi un régime strict.

“Et j’ai commencé à prendre des pilules amaigrissantes, ce que je ferais pour les 20 prochaines années.”

Sa relation avec son corps est devenue si mauvaise qu’elle a pris des somnifères parce qu’elle a commencé à entendre des voix.

Selon PEOPLE.com, elle a déclaré: “J’ai commencé à entendre des voix quand j’étais seule la nuit, en attendant que le somnifère se déclenche” Faites plus de redressements assis, gros a **. ” ”

“Au moment où nous sommes arrivés à la sortie de mon deuxième single d’album” Irresistible “, je n’avais plus que 103 livres. Tout le monde a dit à quel point j’étais superbe, mais je ne pouvais pas en profiter parce que j’avais tellement faim.”

Après avoir perdu du poids, le label lui aurait dit de “montrer plus de peau” dans les clips et lors d’événements.

Pendant ce temps, bien qu’elle ait emprunté une voie extrême pour perdre du poids lorsqu’elle était plus jeune, Jessica a adopté une approche différente lorsqu’elle a essayé de bannir le poids de son bébé après la naissance de sa fille Birdie il y a 10 mois.

Jessica a gonflé à 240 lb lorsqu’elle était enceinte de Birdie, mais a réussi à retrouver son poids d’avant bébé – perdant 100 lb – en seulement six mois en marchant 14 000 pas par jour.

La chanteuse “ Ces bottes sont faites pour marcher ” – qui a également Ace, Maxwell, sept et six ans avec son mari Eric Johnson – s’est adaptée à ses pas en introduisant des promenades familiales quotidiennes et en se promenant sur un tapis roulant tout en regardant la télévision ou en prenant appels téléphoniques.

