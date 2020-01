Jessica Simpson s’exprime sur les abus sexuels dans l’enfance

Dans une interview avec NBC Hoda Kotb mercredi “AUJOURD’HUI” Jessica Simpson a révélé avoir été agressée sexuellement par un ami de la famille alors qu’elle n’avait que six ans.

“À l’époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait”, a commencé Simpson. “Je savais que quelque chose n’allait pas. Je savais que ce n’était pas bien ce qui se passait. C’était une personne très proche, et elle [herself] était [also] abusé. C’est arrivé pendant une longue période de ma vie. “

Ayant grandi en tant que fille d’un pasteur baptiste au Texas, Jessica a déclaré qu’elle avait du mal à raconter à ses parents cette expérience douloureuse, à laquelle Simpson s’adresse également. dans ses prochains mémoires, “Open Book”.

“J’étais la fille d’un prédicateur”, a-t-elle dit. “On m’a appris à être vierge jusqu’à ce que je me marie, et donc je n’ai jamais voulu partager ces choses sexuelles qui se passaient parce que je ne voulais blesser personne.”

Ce n’est que des années plus tard que Simpson s’est ouverte à ses parents au sujet des abus. “La réaction de mes parents – ils ont fait de leur mieux”, a-t-elle expliqué à Kotb. “C’est une chose lourde à entendre de votre enfant.”

Lorsqu’on lui a demandé si ses parents avaient “ignoré” ses allégations d’abus, Simpson a répondu: “Ils l’ont ignoré avec leurs mots, bien sûr, mais ils ont pris des mesures, et je n’ai plus jamais eu à passer la soirée pyjama. Je n’ai jamais eu à y retourner.”

Simpson s’est d’abord manifesté en tant que victime d’abus sexuels dans son enfance dans des extraits de “Open Book” partagés sur Gens plus tôt ce mois-ci.

Selon Jessica, la violence a commencé quand elle avait 6 ans et partageait un lit avec “la fille d’un ami de la famille”. Dans des extraits de livres, elle a dit: “Cela commencerait par me chatouiller le dos et ensuite entrer dans des choses extrêmement inconfortables.”

Simpson n’en a pas parlé à ses parents avant l’âge de 12 ans, croyant qu’elle avait “tort” jusqu’à ce moment-là. “Je vous ai dit que quelque chose se passait”, se souvient Jessica, sa mère Tina, a dit à son père lorsqu’elle a révélé ses mauvais traitements.

“Papa a gardé un œil sur la route et n’a rien dit”, a écrit Simpson, “Nous ne sommes jamais restés chez les amis de mes parents mais nous n’avons pas non plus parlé de ce que j’avais dit.”

Le traumatisme associé à d’autres facteurs a conduit à une dépendance à l’alcool et aux stimulants plus tard dans la vie, Simpson notant qu’elle «se tuait avec toutes les boissons et les pilules». En raison de sa toxicomanie, Jessica a déclaré qu’un médecin n’approuverait pas un pli abdominal partiel qu’elle prévoyait pour 2015 – lui disant: “Je regarde votre taux de foie. Vous pourriez mourir.”

Son fond est venu après Halloween 2017. Dans les extraits, elle a admis qu’elle avait commencé à boire à 7h30 ce matin-là, avec son père sentant la vodka dans son souffle alors qu’elle assistait à une assemblée scolaire pour sa fille, Maxwell. Cela n’a fait qu’empirer plus tard dans la journée, Simpson révélant qu’elle avait “honte de dire” qu’elle n’avait aucune idée de qui avait fait entrer ses enfants dans leurs costumes. Elle a ensuite emmené Ambien se coucher cette nuit-là et a dormi, “effrayée” d’avoir laissé tomber ses enfants.

Simpson a parlé davantage de cette journée sombre tout en parlant avec Kotb. “Honnêtement, je ne pouvais même pas vous dire qui les avait préparés”, se souvient-elle de ses enfants, qu’elle partage avec son mari, Eric Johnson. “J’étais juste étourdi et confus, et je voulais juste m’endormir. Je ne les ai pas pris pour des tours ou des traitements. Je ne me suis pas présenté pour ma famille. J’ai pris la photo et j’ai fait croire au monde que Je me suis présenté. “

Le lendemain, Jessica a arrêté de boire et a décidé de demander de l’aide. “Je viens de réaliser que je devais me rendre”, a-t-elle déclaré. “Je veux juste continuer sur le chemin que je suis, et à ce stade de ma vie, maintenant je suis assez fort pour faire face à tout ce qui se présente à moi. Parce que je n’ai rien à me retirer à cette volonté m’engourdis de le traverser. “

Selon Simpson, elle est sobre depuis 2017.

“Open Book” sort le 4 février.

