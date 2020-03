Jessica Studer obtient nerveux parler à Austin Hurd de leur avenir en avant-première

Jessica Studer et Austin Hurd ont semblé commencer tout de suite dans Lifetime’s Married at First Sight Saison 10. La lune de miel du couple au Panama était incroyablement romantique, et ils semblaient être synchronisés à tous les niveaux.

Depuis qu’Austin et Jessica sont rentrés à Washington, D.C., la navigation a été (principalement) fluide. Mais Jessica s’inquiète de la timidité d’Austin et de sa réticence à professer son amour avant les huit semaines. Le directeur des soins infirmiers a même admis qu’elle sentait qu’elle tombait amoureuse de son mari, mais elle craignait parfois qu’il ne ressente pas la même chose.

Dans un aperçu du prochain épisode du 18 mars de Marié à la première vue, “Move In Or Move On”, de International Business Times, les nerfs de Jessica l’emportent sur elle alors qu’elle discute de son avenir potentiel avec Austin.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Jessica et Austin discutent de leur engagement l’un envers l’autre

Dans le nouveau clip de prévisualisation, Jessica et Austin discutent de leurs réunions respectives avec les experts de Marié à la première vue avant le «jour de l’engagement» – le jour où les couples de la série devraient choisir s’ils souhaitent renouveler leurs vœux et continuer à travailler sur leur mariage. ou pas.

“Alors, avez-vous rencontré quelqu’un?” Austin demande à Jessica

nerveusement.

«Je l’ai fait, j’ai rencontré le Dr Viviana», a-t-elle répondu. Austin raconte à sa femme qu’il a rencontré le pasteur Cal Roberson.

“Comment c’était?” Demande Jessica à son mari. Mais Austin rit,

“Je t’ai demandé en premier.”

Jessica se demande si Austin a parlé de la possibilité de rompre les choses le jour de la décision, après deux mois de mariage. «Le pasteur Cal vous a-t-il demandé, par exemple, ce qu’il vous faudrait pour dire non le jour de la décision?» lui demande-t-elle.

Austin dit à sa femme qu’un manque de confiance serait son plus gros problème avec le mariage. «Pour moi, ce n’était qu’un abus de confiance, n’est-ce pas», dit-il. “Je ne pouvais pas faire de mariage. Je ne pourrais rien faire si je ne fais pas confiance à l’autre personne. “

Austin rassure Jessica qu’il a déjà une «confiance ultime» en elle

Cependant, l’ingénieur réseau rassure sa femme qu’il n’est pas

préoccupé par leur niveau de confiance.

“J’ai déjà une confiance ultime en vous, donc je ne pense pas que cela va se produire”, a déclaré la star de Married at First Sight à Jessica.

Il ajoute que l’engagement et la confiance mutuels du couple lui donnent confiance dans l’avenir de leur relation. “Mais je pense que nous deux, c’est en partie pourquoi c’est facile”, explique Austin. «Nous savions que les uns et les autres étaient sur le long terme. Je veux dire, nous nous sommes engagés dès le début à ne pas faire seulement les huit semaines. »

Jessica se demande ce qu’il faudra à Austin pour sentir qu’elle est attachée à lui

Malgré les assurances d’Austin, Jessica semble nerveuse

leur avenir ensemble. Trébuchant sur ses mots, elle lui demande comment faire

lui sentir qu’elle est pleinement attachée à lui et à leur mariage.

“Je suppose qu’une chose dont j’ai parlé est, comment savoir

vous êtes engagé, ou comment puis-je montrer que je suis engagé envers vous? Pensez-vous que

Je m’engage envers toi, ou comment te sens-tu? ”

À ce stade, Jessica s’éloigne et commence à bégayer,

tâtonnant pour les mots alors qu’elle semble se demander comment exprimer ce qu’elle ressent

Austin. Embarrassée, elle s’excuse: “Je ne sais pas ce qui n’allait pas

cette.”

“Ça va, ça va,” la réconforte Austin. Pourtant, il semble que la mariée de Marié à la première vue commence à s’inquiéter de son avenir avec Austin, et si ses sentiments sont entièrement réciproques.