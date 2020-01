Jessie J a appris de la romance de Channing Tatum

2020-01-26 21:30:03

Jessie J “a beaucoup appris” de sa relation avec Channing Tatum, car elle dit qu’elle sait maintenant “respecter” le fait qu’il y a “des choses que vous ne pouvez pas contrôler” dans une relation de haut niveau.

Jessie J “a beaucoup appris” de sa relation avec Channing Tatum.

La chanteuse de “Price Tag” a récemment ravivé sa romance avec l’acteur de 39 ans après une brève séparation, et a maintenant déclaré que leur lien lui avait appris à “respecter” le fait qu’il y avait “des choses que vous ne pouvez pas contrôler” tout en dans une relation de haut niveau.

Elle a dit: “Je suis une personne assez spirituelle et j’ai commencé le nettoyage de l’énergie. C’est quand quelqu’un entre dans votre énergie et nettoie toute l’énergie sombre que les gens ont souhaité sur vous. J’ai beaucoup appris de toutes mes relations, même ma plus récente [with Channing]. J’ai appris qu’il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler lorsque vous êtes avec quelqu’un de célèbre et vous devez apprendre à comprendre et à respecter cela. ”

Jessie, 31 ans, a également ouvert sa routine quotidienne, car elle a avoué qu’elle aime nettoyer et organiser sa maison, et dirait même qu’elle préfère le nettoyage au sexe.

Le hitmaker de la «lampe de poche» a déclaré: «Je ferai des travaux ménagers le matin. Je travaille sur des listes de choses à faire et traverse chaque pièce avec mon assistant et trie ce qui doit être fait ou acheté. Le rangement est ma langue d’amour. La cuisine , l’organisation, le chant et le sexe sont mes choses préférées, dans cet ordre. Si je n’étais pas chanteur, je serais un organisateur de maison comme Marie Kondo. ”

Et quand elle ne nettoie pas sa maison, Jessie aime se promener.

Elle a ajouté: “J’adore faire des promenades. Je ressemble à une femme de 80 ans, mais j’aime aller parler ou observer des gens dans des endroits comme la plage. J’aime les documentaires et des choses sur de vraies personnes. Ma mère est une professeur et mon père un travailleur social, donc mon éducation était enracinée dans la réalité. ”

Mais quelle que soit sa journée, la chanteuse prend toujours le temps de se détendre et de “rester avec elle-même” le soir.

S’adressant au magazine The Sunday Times, elle a déclaré: “Je n’aime pas les séances de fin de soirée, je vais donc finir le travail vers six heures et rentrer à la maison. Le soir, j’aime me détendre avec un bain ou une méditation. J’enfile bonne musique, allumer des bougies, faire un masque, mettre des sous-vêtements sexy et être avec moi-même. Je suis généralement au lit à minuit. “

