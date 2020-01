2020-01-23 09:30:05

Jessie J et Channing Tatum sont “de retour ensemble” après une brève séparation.

Jessie J et Channing Tatum sont “entièrement de retour ensemble”.

Le couple a mis fin à leur relation en décembre, mais après quelques semaines d’intervalle, ils se sont réconciliés et sont ravis d’être de retour dans la société de l’autre.

Une source a déclaré à E! News: “Ils ont pris quelques semaines d’intervalle mais ont finalement décidé qu’ils se soucient vraiment les uns des autres. Ils semblent très heureux de passer de nouveau du temps ensemble.

“Jessie a séjourné chez Channing la semaine dernière. Ils sont super étourdis les uns envers les autres.”

Il est peu probable que la nouvelle des retrouvailles ait choqué les fans, car le hitmaker de “ Domino ” et l’acteur de 39 ans ont été aperçus ensemble en train de faire des achats de meubles plus tôt ce mois-ci.

Une source a déclaré à l’époque: “Ils étaient tous les deux vêtus de sueurs et essayaient d’être discrets. Pas de PDA [public display of affection] mais les deux étaient de bonne humeur et ensemble tout le temps tout en donnant leur avis sur différents articles. ”

Jessie et la star de “ Magic Mike ” – qui a une fille de six ans, Everly, avec son ex-femme Jenna Dewan – ont commencé à se fréquenter en octobre 2018, mais ont appelé à leur romance en décembre, avec des rapports suggérant que leur carrière mouvementée était la raison de leur scission.

Un initié a expliqué à l’époque: “Il [Channing] est super occupé par sa carrière de papa et voyagera beaucoup dans les prochains mois. Il a un monde qui l’attend et essaie de gérer à quel point il est occupé, ce qui n’est pas facile. ”

Et juste quelques semaines après que la nouvelle de la scission soit devenue publique, la hitmaker de ‘Price Tag’ a admis qu’elle avait été bombardée par une série d’émotions mitigées au cours de la saison des fêtes.

Prenant son compte Instagram, la chanteuse de 31 ans a écrit sur ses histoires: “Les émotions retardées sont …. eh bien … Pas si amusant (sic).”

