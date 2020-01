Jessie J semble “ heureuse ” après avoir passé du temps avec son ex-petit ami Channing Tatum

2020-01-16 22:30:05

Jessie J semble “très heureuse” après avoir été aperçue avec son ex-petit ami Channing Tatum ce week-end.

Le couple a appelé à leur relation il y a à peine quatre semaines, mais après que Jessie a été aperçue des magasins de meubles avec Channing au cours du week-end à Los Angeles, en Californie, des spéculations ont commencé sur le statut actuel de la paire.

Des sources disent que Jessie a même passé du temps avec Everly, la fille de Channing, âgée de six ans, qu’il a avec son ex-femme Jenna Dewan.

Un initié a déclaré: “Jessie a même de nouveau accroché avec la fille de Channing. Ils semblent très heureux ensemble.”

Bien qu’ils aient été repérés ensemble, il n’a pas encore été confirmé si la paire est de retour ensemble, mais les sources pensent qu’ils sont au moins “de grands amis”.

La source a ajouté au magazine People: “Ce sont évidemment de grands amis, mais il n’est pas clair s’ils sont de retour ensemble.”

Jessie et la star de “ Magic Mike ”, 39 ans, ont commencé à sortir ensemble en octobre 2018, mais ont appelé à leur romance en décembre, des rapports suggérant que leur carrière mouvementée était la raison de leur séparation.

Un initié a expliqué à l’époque: “Il [Channing] est super occupé par sa carrière de papa et voyagera beaucoup dans les prochains mois. Il a un monde qui l’attend et essaie de gérer à quel point il est occupé, ce qui n’est pas facile. ”

Mais ils ont été repérés ensemble il y a quelques jours à peine, ce qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils auraient peut-être décidé de donner une autre chance à leur relation.

Une source a déclaré: “Ils étaient tous les deux vêtus de sueurs et essayaient d’être discrets. Pas de PDA [public display of affection] mais les deux étaient de bonne humeur et ensemble tout le temps tout en donnant leur avis sur différents articles. ”

Leurs retrouvailles sont survenues deux semaines seulement après que la hitmaker de “Price Tag” ait admis qu’elle avait été bombardée par une série d’émotions mitigées au cours de la saison des fêtes.

Prenant à son compte Instagram, la chanteuse de 31 ans a écrit sur ses histoires: “Les émotions retardées sont …. eh bien … Pas si amusant (sic).”

