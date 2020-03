Jessie James Decker dévoile les insécurités du bikini après avoir eu trois enfants

Jessie James Decker s’est ouverte sur les insécurités qu’elle a sur son corps après avoir donné naissance à trois enfants, qu’elle partage avec son mari Eric Decker.

La chanteuse country et porte-parole de South Beach Diet a révélé que même si elle pensait qu’avoir des enfants était une “belle super puissance” et avait perdu le poids de son bébé, elle n’était toujours pas à 100% à l’aise en maillot de bain.

Posant dans un bikini rose, Decker, 31 ans, a souligné la peau lâche autour de son ventre et a parlé franchement de sa lutte.

“Je vais être honnête, je ne suis toujours pas en sécurité quand je mets un maillot de bain parfois à cause de la peau lâche que j’ai de mes grossesses”, a-t-elle écrit. “J’ai travaillé très dur pour perdre tout le poids de mon bébé. Même en gagnant 55 livres avec mon premier. Il n’est pas étonnant que ma peau soit tellement lâche que deux des trois bébés pesaient 9 livres.”

Expliquant qu’elle est “un de ces canards chanceux” qui n’obtient pas de vergetures grâce à la génétique, ses “gros bébés” ont toujours eu un effet durable sur sa peau.

“J’ai eu quelques interventions chirurgicales de réduction mammaire et des ascenseurs pour essayer de resserrer la peau de mes seins (à un moment donné, la peau était si lâche de croître à une taille G après l’allaitement maternel que je jure qu’ils pourraient toucher mon nombril sans blague” ) mais maintenant je me retrouve avec des cicatrices vraiment intenses tout autour de mon décolleté que j’essaie de cacher par insécurité “, a-t-elle ajouté.

En parlant de plus de changements dans son corps, elle a dit que ses “côtes se sont développées au point de certaines robes que je ne peux pas zipper que je faisais auparavant et je pèse encore moins que je ne le faisais alors, et la quantité de peau excédentaire autour de mon estomac parfois je n’arrive pas à enfoncer suffisamment mes jeans. “

Decker a ajouté qu’elle croyait que de nombreuses autres mères pouvaient se rapporter à sa lutte et espérait que cela ne sonnait pas comme si elle “se plaignait”. Elle a poursuivi: “Mais je suis un être humain et parfois la peau lâche me rend un peu précaire et me fait me demander si je suis toujours sexy avec Eric ou si les gens me regardent l’estomac quand je suis en bikini que je Je suis sûr que ça a l’air idiot mais c’est juste que je suis parfois dans ma tête. “

«Quoi qu’il en soit, désolée pour la longue histoire, mais c’était juste ce que je ressentais quand je mettais mon costume et je veux juste que les autres femmes sachent que je suis avec toi et nous ensemble et c’est un endroit sûr ici pour se défouler», a-t-elle conclu. Publier.

Daphne Oz était l’une des nombreuses dans ses commentaires qui pouvaient se rapporter à la position de Decker. “Vous êtes une super-femme et une super maman et magnifique tout autour”, a-t-elle écrit, “mais je connais ce sentiment et comment il va et vient par vagues.”

Jana Kramer a écrit: “J’ai la même fille et j’apprécie que vous partagiez. Je porte toujours une seule pièce parce que je suis si peu sûr de ça.”

“J’AIME ton corps … tu es magnifique”, a ajouté Brooklyn Decker — tandis que Snooki a écrit: “Encore une mawma si chaude.”

Quant à toutes les inquiétudes qu’elle avait à propos de son mari Eric, il les a également fermées, écrivant: “Vous êtes un défilé de fumée. Surtout avec ce bronzage.”