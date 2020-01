Jessie Ware exhorte les mères à prendre du temps pour elles

2020-01-28 17:30:04

La chanteuse Jessie Ware a exhorté les mères à prendre du temps pour elles et leurs partenaires tout en élevant leurs enfants.

Jessie Ware insiste sur le fait qu’il est important en tant que mère de prendre du temps pour vous et votre partenaire et de ne pas se concentrer uniquement sur vos enfants.

La chanteuse de 35 ans a une fille de trois ans et un fils de 10 mois avec son mari Sam Burrows et elle a admis que lorsque leur premier enfant avait environ neuf mois, elle et Sam “s’entendaient si mal” “.

Les difficultés rencontrées par Jessie et Sam ont fait que le hitmaker de ‘Tough Love’ se rendait compte qu’ils devaient se consacrer davantage de temps et d’efforts.

S’exprimant sur le podcast “Happy Mum, Happy Baby” de Giovanna Fletcher, Jessie a déclaré: “Je me souviens avec ma fille, c’était vers 8,5 / 9 mois où mon mari et moi nous entendions si mal.

“Je pense que nous étions tellement fatigués et que la brume initiale d’être une nouvelle maman s’est levée et c’est comme, ‘OK, c’est vraiment mental et incroyable mais implacable.’ ‘

“Je pense qu’il est vraiment important de trouver du temps pour vous en tant que couple et c’est vraiment difficile, parce que vous vous sentez coupable, mais vous devez trouver le temps ou vous devenez une opération.”

Jessie a également révélé les conseils qu’elle donnerait si elle écrivait une lettre aux futures mères.

Elle a expliqué: “Si j’allais écrire une lettre à moi-même ou à une nouvelle maman, je pense que je dirais:” La maternité peut ne pas être tout ce que vous attendez et pas tout ce que vous attendez et pas tout ce dont vous avez besoin et vous ne devez pas se sentir coupable d’avoir besoin d’autres choses comme une carrière.

“Vous allez trouver ça plus difficile que vous ne le pensiez et ça ne va pas être une promenade dans le parc mais ça va aussi être la meilleure chose que vous ayez jamais faite dans votre vie.

“Et tu ne peux pas être parfait tout le temps et je pense que j’étais si prêt à être la maman la plus parfaite et je ne le suis certainement pas. Personne ne l’est, je pense. Je dirais ne sois pas si dur avec toi-même parce que vous allez vous tromper. ”

Mots clés: Jessie Ware, Giovanna Fletcher, Sam Burrows

