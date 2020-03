2020-03-27 01:30:06

Jesy Nelson apprend à «s’accepter» pour ce qu’elle est, après avoir été victime d’intimidation en ligne intense de la part de trolls.

La chanteuse de Little Mix a parlé l’année dernière de sa santé mentale et de son attitude envers son corps dans le documentaire de la BBC “Odd One Out”, et a maintenant déclaré qu’elle était en train de “s’apprécier” en apprenant à ignorer les trolls et les ennemis. dire.

Elle a dit: “Dans les années à venir, je vais être si vieille et ridée, je vais avoir des seins flasques et mon ventre va être tout mou et ridée.

“Et je vais revenir sur ces moments où je pensais que j’avais l’air affreux et je pensais:” Jésus-Christ, j’avais vraiment l’air de taper. ” Je vais me dire: “Pourquoi je ne me suis pas apprécié?” ”

Jesy, 28 ans, a déjà admis que l’intimidation en ligne intense sur son apparence avait failli lui coûter la vie, et bien qu’elle ne soit toujours pas complètement “confiante” avec son corps, elle “s’accepte” maintenant pour ce qu’elle est.

Le hitmaker ‘Power’ a ajouté: “C’est tellement dur de baiser. Je ne m’assoirai jamais ici et je dirai:” Oh mon Dieu, je suis si confiant maintenant, je m’aime moi-même “, parce que je ne le fais pas.

“C’est juste quelque chose sur lequel je travaille et je m’accepte pour qui je suis.

“Je sais que je ne serai plus jamais la même et que je ne ressentirai jamais la même chose pour moi

“Mais je pense que je commence lentement à en arriver à un point où je l’accepte juste pour ce que c’est et j’apprends à surmonter certaines choses que je ne pouvais pas auparavant.”

Bien qu’elle ne soit pas totalement sûre de son corps, Jesy dit qu’elle a “parcouru un long chemin” et n’a plus peur de porter des vêtements plus révélateurs.

S’adressant au journal The Sun, elle a déclaré: «Dieu, avant je ne porterais jamais de sanglant ou certaines choses que je fais maintenant.

“Donc, absolument, j’ai certainement parcouru un long chemin dans ce sens.

“Il y a encore des choses que je déteste à mon sujet.

“Mais j’essaie juste d’apprendre à m’occuper d’eux et à les accepter.”

