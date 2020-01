Jesy Nelson fête son premier anniversaire avec Chris Hughes

2020-01-17 13:30:05

Jesy Nelson a avoué qu’elle “n’a jamais été aussi amoureuse et heureuse” lorsqu’elle a fêté son anniversaire avec Chris Hughes.

Jesy Nelson n’a “jamais été aussi amoureuse et heureuse” qu’elle l’est avec son petit ami d’un an, Chris Hughes.

La chanteuse de Little Mix a célébré ses 12 premiers mois avec l’ancien candidat de “ Love Island ” alors qu’ils plaisantaient sur leur premier rendez-vous dans un magasin de kebab.

Elle a écrit sur Instagram: “J’ai été avec cette petite coquine toute une année aujourd’hui! Je peux honnêtement dire que je n’ai jamais été plus amoureuse et heureuse de toute ma vie! Je t’aime sac de rat @chrishughesofficial pour toujours et toujours (sic)”

Et dans un autre de six postes au total, elle a sous-titré une photo des deux “Forever” aux côtés d’un emoji coeur rouge.

Chris a également partagé son propre article sur sa petite amie.

Il a ajouté: “1 an! Cette fois, l’année dernière, je viens de finir de te bécoter dans un magasin de kebab. Un souvenir sans lequel mon cœur ne peut pas vivre. Modèle de rôle et reine de tous les sens. Tu as tout pour fille. Pour toujours (sic) ”

Pendant ce temps, Chris a avoué que son moment le plus fier était de demander à Jesy d’être sa petite amie et il peut toujours se souvenir de ce moment.

Il a partagé: “Mon moment le plus fier est de demander à ma petite amie d’être ma petite amie et elle a dit oui. Ouais, c’était un bon moment.

“Elle est juste merveilleuse, nous sommes les meilleures amies. Nous passons tellement de temps ensemble. J’ai tellement fait de tournée avec elle, je suis allé à mon neuvième spectacle l’autre jour depuis qu’ils ont tourné, ils ont tourné en couple des mois. Ouais, fan girl appropriée. Nous sommes juste les meilleurs amis, j’adore. ”

Chris a également révélé qu’il s’entend bien avec les coéquipiers de Little Mix de Jesy, Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock.

Il a dit: “Les filles sont adorables, honnêtement les quatre plus belles filles que vous rencontrerez jamais. Honnêtement, comme incroyable, tellement agréable, du temps pour tout le monde. J’aime les gens comme ça, ce sont les gens que je réchauffe aussi , ouais vraiment de jolies filles. “

Mots clés: Jesy Nelson, Chris Hughes, Little Mix, Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock

Retour au flux

.