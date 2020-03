Jesy Nelson: Je ne vois rien de pire que d’avoir des enfants

2020-03-27 07:30:05

Jesy Nelson “ne peut penser à rien de pire” que d’avoir des enfants.

La chanteuse de 28 ans sort avec la star de la télévision Chris Hughes depuis plus d’un an – mais Jesy a insisté sur le fait qu’elle ne nourrissait aucune ambition de devenir mère pour le moment, admettant qu’elle se sentait toujours “comme un enfant” elle-même .

Elle a partagé: “Je ne suis pas vraiment sûre de vouloir des enfants. Cela n’a jamais vraiment été à mon agenda. Peut-être que quand je serai plus grande, je pourrais changer d’avis. Pour le moment, je ne peux penser à rien de pire.

“Je pense que je me sens comme un enfant moi-même, donc c’est assez effrayant d’avoir des enfants. Je ne pense pas que je ne me sentirai jamais comme un enfant moi-même. J’aimerais vraiment me marier, absolument.”

Jesy et Chris prennent leur relation lentement à la minute, la star de Little Mix révélant qu’ils n’ont actuellement aucun plan pour vivre ensemble.

Le hitmaker «Shout Out to My Ex» a déclaré au journal The Sun: «Je n’aime pas précipiter les choses.

“Je pense que tu devrais le faire à ton rythme quand les choses vont bien. Si je vais emménager avec Chris, j’aimerais que nous ayons notre propre maison – je suis chez moi en ce moment.”

La chanteuse pop – qui joue dans le groupe de filles en tête des classements aux côtés de Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards – a également admis que, dans une certaine mesure, elle se sent figée à l’âge où elle est devenue célèbre.

Jesy – qui a rejoint le groupe sur ‘The X Factor’ en 2011 – a déclaré: “Je pense que c’est vrai. J’avais 19 ans. Ouais, je me sens encore 19.

“Mais alors, beaucoup de gens à qui je parle qui ne sont pas dans l’industrie disent qu’ils se sentent toujours très jeunes.”

Mots clés: Jesy Nelson, Chris Hughes, Little Mix

