Jesy Nelson s’attaque à une énorme araignée chez elle

Jesy Nelson a été secouée par une deuxième énorme araignée dans sa maison, quelques semaines seulement après avoir rencontré pour la première fois une grande créature à huit pattes.

La star de Little Mix a passé du temps à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, mais il ne semble même pas que sa propre maison soit en sécurité, car elle a réussi à rencontrer deux créatures à huit pattes depuis que le Royaume-Uni est entré en détention le mois dernier.

Jesy, 28 ans, s’est rendue sur Instagram pour filmer l’arachnide – qui était au sol dans son couloir – et l’a décrite comme une “tarentule” alors qu’elle tenait les fans informés de la situation.

Elle a dit dans la vidéo: “Je ne sais pas si je vous ai tenu au courant de l’histoire de l’araignée, mais il y a une autre araignée et c’est une tarentule, vous devez voir ça.”

Le hitmaker ‘Power’ a zoomé la caméra de son téléphone sur l’araignée noire alors qu’elle se précipitait sur son sol et dans une autre pièce, incitant Jesy à crier d’horreur.

Heureusement, Jesy a réussi à coincer le rampant rampant avant de le piéger sous un verre et un morceau de papier.

Jesy et son amie proche Charlotte Driver – avec qui elle a passé du temps avec lui – ont ensuite laissé l’araignée sortir de la maison de Jesy, où la paire espère sans aucun doute que cela ne réapparaîtra pas.

Pendant ce temps, la chanteuse de «Woman Like Me» a récemment admis qu’elle avait abandonné sa routine de remise en forme pendant la quarantaine en faveur de devenir la «pute la plus paresseuse de tous les temps».

Elle a dit: “Je deviens une baleine! Tout ce que je fais c’est manger, l’homme Deliveroo en a marre de me voir!

“J’ai littéralement été la pute la plus paresseuse de ma vie. J’apprécie vraiment de manger ce que je veux. Normalement, je me disais:” Oh mon Dieu, j’ai une vidéo la semaine prochaine, je dois m’intégrer dans ces pantalon en latex! ”

Et Jesy essaie de voir les points positifs de la situation de verrouillage.

Elle a expliqué: “J’essaie juste de penser de manière positive. Cela ne s’est jamais produit auparavant et normalement tout le monde est obsédé par le travail, c’est donc le moment idéal pour chacun de renouer avec sa famille, ce qu’ils n’auraient jamais fait normalement.

“Je pense que c’est vraiment bien que nous puissions revenir à ce que nous faisions auparavant. C’est bon pour votre santé mentale.”

