Jesy Nelson se rapproche de Sean Sagar.

Jesy Nelson se rapprocherait de la star de « Our Girl » Sean Sagar.

Des rumeurs circulent entre le chanteur de Little Mix et l’acteur de « Our Girl » alors que leur lien s’est développé pendant le verrouillage.

Une source a déclaré au journal The Sun dimanche: « Jesy et Sean ont vraiment réussi. Ils ont le même sens de l’humour et il l’a fait sourire. Il a dit à ses amis qu’il pensait qu’elle était vraiment chaude et amusante d’être avec. » Leur lien spécial l’a réconforté aussi, car tout son travail d’acteur avait été suspendu en raison d’un coronavirus. Donc, sortir avec Jesy l’a rendu encore plus heureux. Mais Jesy a insisté pour dire qu’il n’était qu’un compagnon pour elle. »

Pendant ce temps, Jesy – qui s’est récemment séparée de Chris Hughes – espère sans aucun doute qu’elle pourra se diriger vers un verre avec un nouvel intérêt amoureux une fois que les restrictions de verrouillage du coronavirus auront été levées, car elle aurait recherché l’amour sur l’application de rencontres de célébrités Raya.

Une source a récemment déclaré que le hitmaker « Woman Like Me » avait posté une série de superbes photos à Raya après s’être tournée vers l’application de rencontres exclusive sur invitation après sa séparation de Chris en avril.

Chris et Jesy – qui avaient été mis en quarantaine séparément pendant la pandémie de COVID-19 – ont mis fin à leur relation amoureuse après 16 mois ensemble, mais on a prétendu qu’ils étaient toujours de « bons amis ».

Un initié a déclaré: « Jesy et Chris se sont séparés il y a quelques semaines. Tout cela était très amical et ils sont toujours de très bons amis. Jesy a appelé Chris et a mené la conversation sur leur relation et tous deux ont convenu qu’il semblait que cela s’était passé son cours – ils sont tous les deux très bien. «

