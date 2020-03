Jesy Nelson voulait être plus comme des camarades de groupe

2020-03-27 12:30:07

Jesy Nelson “voulait juste être” plus comme ses camarades de groupe Little Mix.

La chanteuse de 28 ans – qui a déjà expliqué à quel point l’intimidation en ligne intense sur son apparence l’a rendue suicidaire – a résonné avec le film d’Amy Schumer en 2018 “ Je me sens jolie ”, qui raconte l’histoire d’une femme peu sûre dont l’attitude envers son apparence change après qu’elle se soit cogné la tête, parce qu’elle ne s’était jamais sentie “jolie”.

Elle a déclaré à MailOnline: “Nous étions en tournée et j’étais assise dans une chambre d’hôtel à regarder” Je me sens bien “avec Amy Schumer.

“Il y a une partie du film où quelqu’un discute, et le personnage d’Amy s’approche d’elle et lui dit:” Qu’est-ce que ça fait? ”

“La femme répond:” C’est la même chose que lorsque vous le faites “, mais Amy répond:” Je ne suis pas bavardé. ”

“Amy dit plus tard:” Je me demande ce que ça fait de se réveiller et de se sentir jolie tous les jours? ” “Je sais que cela semble vraiment pathétique, mais cette réplique m’a vraiment touché. Il y a quelques années, c’est exactement ce que je ressentais avec les filles.

“J’avais l’habitude de les regarder quand nous nous préparions et de penser:” Oh mon Dieu, je veux juste être comme toi. ” ”

Le moment a inspiré Jesy – qui est rejoint dans le groupe par Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock – pour réaliser son documentaire “Odd One Out”.

Elle a ajouté: “Il doit y avoir tellement de filles qui se sentent comme ça.

“J’ai traversé ce voyage gigantesque et je suis sorti de l’autre côté, mais personne ne connaissait ce temps.

“Alors j’ai appelé mon ami Adam [Goodall, the film’s director], qui ne savait même pas dans quelle mesure je me sentais, et lui a juste dit.

“Il est venu chez moi le lendemain et a commencé à filmer!”

Le chanteur de “Break Up Song” a trouvé le tournage du documentaire “épuisant et déprimant” mais finalement “thérapeutique”.

Elle a dit: “C’est bizarre, ma mère et moi ne l’avons regardé qu’une fois – quand il est sorti – et une fois de plus récemment. J’avais l’impression de l’avoir fait il y a longtemps, c’était la forme de thérapie la plus étrange.”

