Jeux d'hiver 'pour renouer avec Lauren Burnham – Becca Kufrin appelle B.S.

Becca Kufrin a remporté la saison d'Arie Luyendyk Jr. Le célibataire. Mais, comme Bachelor Nation ne tardera pas à oublier, le pilote de course a fini par rompre avec Kufrin à la télévision nationale pour poursuivre une relation avec sa deuxième, Lauren Burnham.

Aujourd'hui, Luyendyk et Burnham sont mariés et ont une petite fille nommée Alessi.

Kufrin a ensuite été la bachelorette et est toujours fiancée à son vainqueur de la saison, Garrett Yrigoyen.

Ce que Becca Kufrin pense d'Arie Luyendyk Jr. et de Lauren Burnham maintenant

Dans un récent épisode de "Roses et Rose" de Entertainment Tonight, Kufrin a déclaré que si elle pouvait changer tout ce qui lui était arrivé à la télé-réalité, ce ne serait pas qu'elle n'aurait pas dit "oui" lorsque Luyendyk lui aurait demandé de l'épouser.

«Ne dites pas oui au premier engagement. Je veux dire que si je devais en choisir un, je le ferais. Tout ce que je ressens doit se dérouler comme ça », a-t-elle déclaré.

Apparemment, l’ancienne célibataire n’a parlé à Luyendyk ni à Burnham, sauf pour des trucs filmés pour la télévision, car tout a baissé.

"Non", a répondu Kufrin lorsqu'on lui a demandé si elle avait parlé à Luyendyk. «Je veux dire comme pour le tournage, mais c'était tout. Ouais, rien d'autre. Je ne sais même pas ce que je dirais. Je lui ferais probablement un high-five. Il a un bébé mignon. "

Bien qu'elle n'ait pas encore rencontré les Luyendyks, elle sait que Bachelor Nation est petite et dit qu'elle est convaincue que l'interaction se déroulera sans heurts lorsqu'ils se heurteront inévitablement.

"Je pense que ce serait bien pour moi. À ce stade, ils sont heureux. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais sang là-bas. Mais je ne sais pas », a-t-elle dit.

Pourquoi Arie Luyendyk Jr. a participé à «Bachelor: Winter Games»

Lors d'un récent épisode de la Bachelor Happy Hour podcast, Luyendyk a déclaré que sa «motivation entière» pour la raison pour laquelle il a continué Jeu d'hiver devait parler avec le producteur de Burnham et savoir comment elle allait. Il était fiancé à Kufrin à l'époque, donc admettre cela, c'est admettre qu'il faisait quelque chose dans le dos de son fiancé.

Sur "Roses et Rose", Kufrin a partagé ses réflexions sur l'admission récente de son ex-fiancé.

"J'ai entendu cela. En fait, je l'ai entendu de Rachel. Pour moi, c'est un tel B.S. parce que quand nous étions ensemble, je savais qu'il se sentait mal de la façon dont les choses se terminaient, comme s'il se sentait coupable, ce que je comprends parce que c'est une situation très bizarre. Mais je me suis toujours dit: «Tu peux aller l'appeler et t'excuser et retirer ça de ta poitrine.» Ce n'était jamais quelque chose où je me disais: «Il ne peut pas faire ça.» Donc, pour moi, c'était bizarre à cet égard, », A déclaré Kufrin.

Mais l'ancienne bachelorette a également dit qu'elle pensait "il y a beaucoup plus que je ne savais même pas, donc à ce stade de ma vie, je suis comme quoi que ce soit".

"Comme beaucoup d'hommes, je pense qu'il était confus à ce moment-là", a-t-elle déclaré.

