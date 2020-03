Jill Biden et Symone Sanders remportent le super mardi avec Epic Protester Defense

Oublier Joe et Bernie: Les Biden et Sanders que nous voulons sont Jill Biden et Symone Sanders.

Les deux femmes ont été déclarées véritables gagnantes du Super Tuesday après avoir traité les manifestants de la manière la plus épique.

L’épouse de Joe, Jill, et son conseiller principal Symone étaient tous deux à proximité alors que l’espoir présidentiel prononçait un discours lors d’un rassemblement à Los Angeles mardi soir – et est entré en action lorsqu’un manifestant a réussi à accéder à la scène.

🚨 SYMONE SANDERS DE L’EXTÉRIEUR 🚨 pic.twitter.com/5zLMp28pwl

– Le recomptage (@therecount) 4 mars 2020

J’ai cassé un clou. #SuperTuesday

– Symone D. Sanders (@SymoneDSanders) 4 mars 2020

Sur des images étonnantes, Jill, 68 ans, montre ses dents en protégeant son mari, saisissant les deux poignets de la manifestante qui s’est précipitée sur le podium en agitant un panneau “Let Dairy Die”.

Elle a ensuite tagué Symone, qui a affronté la femme dans une spectaculaire péniche qui avait des réseaux sociaux pour qu’elle reçoive une place de secondeur de la NFL.

Les deux dames ont eu tendance sur Twitter toute la nuit, alors que les fans nouveaux et établis ont appelé les deux femmes à remplacer les services secrets si Joe gagnait la Maison Blanche; plus d’un petit nombre ont suggéré qu’ils devraient également être chargés de rejeter Donald Trump si cela s’avérait être le cas.

Même Amy Schumer a été impressionnée, publiant une vidéo lente de la défense sans faille. “Jill Biden domine”, écrit-elle. “Jill Biden est une guerrière.”

Quant à Sanders elle-même, elle a simplement tweeté après: “J’ai cassé un clou. #SuperTuesday”.

Le Super Tuesday a été une bonne journée pour l’équipe de Biden, remportant neuf des 14 états à gagner et en passe de gagner un dixième; après s’être retiré, Mike Bloomberg a suivi le reste de ceux qui ont démissionné en l’endossant.

Cependant, son rival le plus proche, Bernie Sanders, a remporté les quatre autres États, y compris le plus gros prix de la soirée, la Californie.

Symone Sanders devrait être celle qui escorterait Donald Trump hors de la Maison Blanche en janvier 2021 https://t.co/GMwvNSYawT

– Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) 4 mars 2020

Symone Sanders est désormais un premier choix de repêchage de la NFL

pic.twitter.com/HZLLu8QoQc

– Greg Price (@ greg_price11) 4 mars 2020

Bill Belichick regarde Symone Sanders abattre ce manifestant pic.twitter.com/s83budAcca

– Eyepatch de Dan Crenshaw (@DansEyepatch) 4 mars 2020

Merde, le Dr Jill Biden et la sœur cadette de Joe l’entouraient comme des agents des services secrets pour le protéger, puis Symone Sanders entra pour le tacle. C’est l’amour des femmes puissantes. https://t.co/lwg2bepZxl

– Ricky Davila (@TheRickyDavila) 4 mars 2020

Je veux que Jill Biden et Symone Sanders soient chargées de renvoyer Trump et sa ponte hors de la Maison Blanche. pic.twitter.com/VKUhMe602J

– JoAnn 🐾🥀 (@JoGonx) 4 mars 2020

Symone Sanders d’Omaha: Excellente vitesse de poursuite. Vite au bord. Je vais certainement renvoyer votre quart-arrière manifestant anti-produits laitiers. https://t.co/QjCHPaUyx2

– Matthew Hansen (@redcloud_scribe) 4 mars 2020

Le Dr Jill Biden a bloqué un manifestant en direction de @JoeBiden lors de son discours de victoire hier soir. Femme guerrière! pic.twitter.com/cUvchJt11n

– Andrea Mitchell (@mitchellreports) 4 mars 2020

