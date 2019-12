Jill Duggar a dit à ses abonnés Instagram qu'elle mange de la restauration rapide le soir de Noël

Nous suivons les Duggars depuis assez longtemps pour savoir qu'ils sont sérieux au sujet de la religion et du temps passé en famille – et cela signifie que les vacances ne sont pas une blague. Jim Bob et Michelle Duggar ont amené leurs 19 enfants aux yeux du public il y a plus de dix ans. Et nous regardons depuis des années ce que font les Duggars pour Noël. Maintenant, ce sont les enfants adultes de Jim Bob et Michelle qui sont à l'honneur – et nous sommes particulièrement curieux à propos de Jill Duggar.

Jill et son mari, Derick Dillard, ne figurent pas sur Counting On, mais ils ont une présence sérieuse sur Instagram où ils tiennent leurs fans informés de ce qui se passe dans leur vie. Jill vient de partager ce qu'elle mange la veille de Noël aussi – et ce n'est certainement pas typique.

Les Duggars se préparent tous pour leurs fêtes

C'est une période chargée pour les Duggars, car ils se préparent tous activement pour Noël, des vacances qu'ils prennent très au sérieux. Anna Duggar, la femme de Josh Duggar, a déjà montré que la famille avait sa fête de Noël de chandail laid juste après Thanksgiving. Et maintenant, nous voyons sur Instagram de la famille Duggar que les enfants qui vivent encore sous le toit de Jim Bob et Michelle travaillent eux-mêmes à l'artisanat de Noël.

Le Instagram de la famille Duggar a publié une vidéo et des photos des enfants qui fabriquent des ornements à partir de pâte. «Il y a quelques jours, nous avons passé un après-midi amusant à fabriquer des ornements en pâte à sel!

Non seulement cela, mais l'immense maison de l'Arkansas est également décorée de lumières. Jana Duggar, qui a 29 ans et vit toujours à la maison, a allumé des lumières, accroché des guirlandes et des arcs, et a installé une immense crèche dans la cour. “Finir avec la dernière décoration de Noël !! C'est la période la plus merveilleuse de l'année !! », a-t-elle écrit en légende de son message.

Jill Duggar et Derick Dillard ont déjà décoré leur maison pour Noël

Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour du fait que Jill, Derick et leurs deux enfants, Israël et Samuel, ne sont pas en bons termes avec les autres Duggars. Il semble que le renvoi de Derick de Counting On l’ait mis en désaccord avec Jim Bob et Michelle. Et les Dillards n’ont pas eu Thanksgiving avec les autres Duggars. Au lieu de cela, Jill et Derick ont ​​opté pour une célébration «Friendsgiving», ce qui a suscité la controverse parmi les fans.

Nous ne savons pas si Jill, Derick ou leurs enfants feront une apparition dans l'immense maison Duggar pour Noël ou le Nouvel An. Mais ils montrent déjà leur maison, qu'ils ont mis beaucoup de temps à décorer.

«Nous étions tellement excités de pouvoir enfin mettre nos décorations de Noël pour la première fois dans notre nouvelle maison!», A écrit Jill sur le blog de la famille Dillard. Et elle a inclus des photos des lumières à l'extérieur de sa maison, des couronnes sur toutes ses fenêtres et de l'artisanat de vacances adapté aux enfants que ses enfants ont fabriqué.

Jill a dit à ses followers qu’elle allait avoir Chick-Fil-A la veille de Noël

L'histoire Instagram de Jill Duggar sur la veille de Noël | Jill Dillard via Instagram Story

Il semble que Jill et Derick assisteront à un service aux chandelles dans leur église pour la veille de Noël, ce qui est normal. En plus de cela, Jill fait également savoir à ses abonnés ce qu'elle mange la veille de Noël sur son histoire Instagram.

"C'est une belle journée dans le quartier où votre ami (principalement) végétalien livre @chickfila à votre porte le soir de Noël!" Jill a légendé son histoire qui comprenait une photo d'elle, Derick, et ses enfants avalant le fast-food. "Merci @rachelvirden de nous avoir bénis et de célébrer avec nous la moitié du parcours de Derick!"

La veille de Noël marque également la mi-parcours de Derick à la fin de ses études – mais Chick-fil-A pendant les vacances n'est certainement pas conventionnel. Nous ne devons cependant pas être trop surpris. Les Duggars adorent Chick-fil-A, et Jill a publié plus d'une fois sur son amour du restaurant sur Instagram.

«Je pense que Chick-fil-A sera au paradis!» Jill a sous-titré une publication Instagram en février 2015.

Nous sommes sûrs que le géant de la restauration rapide est heureux de voir que Jill est toujours satisfaite de son poulet au fil des ans. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que Jill mange du Chick-fil-A la veille de Noël, nous sommes sûrs que nous verrons des plats plus traditionnels d'elle le jour de Noël.

