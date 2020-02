Jill Duggar publie une photo d’une activité amusante dans son jardin avec ses enfants, mais certains la qualifient de «dangereuse»

La police parentale est de nouveau sortie. Le 16 février, Jill Duggar a partagé une photo de ses deux fils en train de réchauffer de la nourriture sur un feu dans la cour arrière de la famille. Alors que certains fans pensaient que l’image était mignonne, plusieurs ont critiqué l’ancienne star de Counting On pour avoir laissé ses enfants se livrer à ce qu’ils pensaient être une activité dangereuse.

Jill Duggar fait un feu dans une boîte à café

Dans le post, Jill explique qu’elle a décidé de laisser ses garçons essayer une nouvelle activité amusante l’autre jour: griller de la nourriture au feu. Son idée a été un succès.

«Les garçons se sont tellement amusés hier avec ce petit feu», a-t-elle écrit. «J’ai gardé cette grosse boîte pour eux il y a quelque temps quand je me suis souvenu à quel point c’était amusant de grandir que mes cousins ​​avaient leurs propres canettes de café et le fassent dans leur arrière-cour. Nous avons finalement réussi à faire un peu de feu et ce fut un succès. Sam a réchauffé une pomme de terre au four restante et Israël a réchauffé un morceau de poulet et fait des toasts avec une tranche de pain. Lol. “

Dans un commentaire de suivi, Jill a déclaré qu’elle avait utilisé du bois, du carton et des peluches pour sécher le petit café.

Les fans craignent que Jill ne mette ses enfants en danger

De nombreux fans qui ont commenté la publication Instagram de Jill pensaient que son barbecue improvisé dans le jardin ressemblait à une tonne de plaisir.

“Aimer! Idée amusante, essayez-la aussi », a écrit un.

“Ce sont des souvenirs qu’ils aimeront et dont ils se souviendront”, a commenté un autre.

Mais certaines personnes craignaient que Jill soit imprudente.

“Ça a l’air dangereux”, a écrit l’un d’eux.

“Donc, votre fils doit porter un bavoir en plastique stupide pour manger, mais un foyer de feutre de charpie de fortune, pas biggie?” se demanda quelqu’un d’autre.

Les partisans ont rétorqué que Jill supervisait clairement l’activité et que ses enfants étaient probablement en sécurité.

Ce n’est pas la première fois que des maman-shamers viennent pour Jill

Les commentaires négatifs sur le foyer de fortune de Jill ne sont pas la première fois qu’elle est critiquée pour ses décisions parentales.

Elle a été critiquée pour avoir obligé ses enfants à porter des bavoirs en silicone lorsqu’ils mangent, même si son aîné a quatre ans. Plus récemment, certaines personnes l’ont appelée lorsqu’elle a publié une vidéo de son fils apprenant à faire du vélo, car ils pensaient que le deux-roues était trop petit. D’autres lui ont dit qu’elle utilisait mal les sièges d’auto et nuisait à l’environnement en utilisant des assiettes en papier et d’autres plats jetables. Même des actes apparemment anodins comme emmener ses enfants à la bibliothèque publique peuvent faire ressortir les critiques.

De toute évidence, tout le monde n’est pas d’accord avec la façon dont Jill et son mari Derick Dillard ont décidé d’élever leurs enfants. Mais Jill ne semble pas être dérangée par leurs commentaires (ou si elle l’est, elle ne laisse pas passer). Elle ne répond généralement pas aux critiques des médias sociaux et continue de publier des articles sur sa vie de maman au foyer pour deux garçons.

