Jill Duggar vient de remercier un abonné d’Instagram d’être “ préoccupé ” par sa vie

La famille Duggar est à la télévision depuis si longtemps que de nombreux fans ont l’impression d’avoir grandi avec de nombreux enfants de Jim Bob et Michelle Duggar. De 19 enfants et compter à compter sur, nous avons regardé Jessa, Jinger et Joy-Anna (pour n’en nommer que quelques-uns) passer par la cour, le mariage et fonder leur propre famille. Mais la vie de Jill reste imprégnée de drame.

Jill et son mari, Derick Dillard, ne figurent plus sur Counting On. Et Derick est récemment allé sur Instagram pour renverser du thé sur la famille. Pendant ce temps, Jill parle de la façon dont la vie peut être difficile quand elle s’occupe de deux jeunes enfants – et elle a rappelé à un abonné Instagram inquiet qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter de sa vie. Voici ce qu’elle a dit.

Jill Duggar n’a fait aucune mention du drame actuel de Derick Dillard

Il y a une grande controverse sur Instagram de Derick. À la fin de 2019, un fan a demandé à Derick si lui et Jill voyaient déjà les Duggars – et personne ne pouvait s’attendre à ce qu’il donne autant d’informations que lui. Selon lui, lui et Jill, ainsi que leurs deux enfants, Israël et Samuel, voient toujours le côté de Jill de la famille, mais “c’est juste plus difficile maintenant parce que nous ne sommes pas autorisés à la maison quand JB n’est pas là.”

Derick a ensuite expliqué que lui et Jill avaient besoin de l’autorisation expresse de Jim Bob avant d’entrer dans la maison de la famille Duggar. “Jill a même dû demander à JB la permission de se rendre à la maison pour aider sa sœur lorsqu’elle était en travail parce que sa sœur voulait son aide, mais Jill ne pouvait pas fournir son assistance tant que nous n’avions pas obtenu l’autorisation de JB”, a-t-il déclaré.

Non seulement cela, mais Derick a également affirmé que TLC avait fait pression sur Jill pour qu’elle continue à filmer Counting On malgré les abus qu’elle avait endurés lorsqu’elle était enfant. Et même s’il aime et s’occupe toujours des Duggars, il est clair que leur relation est assez tendue. Quant à Jill, elle n’a fait aucun commentaire de sa part.

Elle partage ses difficultés d’être mère de 2 enfants

Il ne fait aucun doute que Jill sait ce qui se passe sur Instagram de Derick. Au lieu de commenter tout ce qui se passe au sujet de son drame familial, elle donne à ses abonnés un aperçu de sa vie en tant que maman occupée de deux enfants.

Jill a parlé à sa caméra sur son histoire Instagram et a expliqué comment elle se donnait du temps pour sa dévotion personnelle. Mais elle a également expliqué en détail combien il peut être difficile de faire sieste Israël et Samuel.

«Est-ce que quelqu’un d’autre a envie de faire des siestes à vos enfants… c’est parfois super stressant et puis je dois me dire de me préparer quand ils se réveillent des siestes parce que c’est parfois l’autre moment de stress … », A expliqué Jill.

Jill a également fait un post Instagram complet sur ses difficultés. “À tous les autres mamans qui ont affaire à des fous avant les siestes … Je vous entends!” “Comme mon ami @sierrajodominguez le dit, ‘Choisissez la joie, parlez la vie et continuez à marcher.’ … ce que je n’ai pas fait tout de … lol … Je pense qu’il y a peut-être eu des cris et des conférences mélangés là aussi ce matin ‘ . “

Jill vient de commenter un abonné qui se dit “préoccupé” par sa vie

Jill devient souvent candide avec ses abonnés Instagram, mais certains manifestent de l’inquiétude.

«Jésus, Jill a mis Izzy à l’école, Sam à la garderie et retourne à l’école ou au travail. Votre histoire est au-delà du chagrin », a commenté un abonné sur le post. «Ce n’est pas grave de ne pas rester à la maison maman, c’est bien de ne pas aimer ça, mais ce n’est pas bien d’être constamment débordé et triste. Vous devez aussi être heureux et si c’est à l’extérieur de la maison, ça va! Vous avez élevé les enfants de vos parents pendant suffisamment d’années à la maison, vous méritez de vous concentrer sur vous maintenant. »

À cela, Jill a en fait commenté en retour avec une longue réponse.

«Merci d’être inquiet. J’adore mon travail actuel à la maison avec les garçons et je sais qu’il y aura des moments fous pour tout le monde, peu importe si vous travaillez à la maison ou à l’extérieur de la maison », a-t-elle écrit. «Nous réévaluons régulièrement nos objectifs, mais nous comprenons également que pour tout ce qui se passe au cours d’une saison et en ce moment, même si parfois c’est stressant, je suis en fait assez satisfait de ma situation.»

Nous espérons que Jill sera honnête lorsqu’elle dit qu’elle est contente. Mais plus important encore, il est clair qu’elle lit les commentaires sur Instagram, elle sait donc tout ce que son mari dit de sa famille. Va-t-elle jamais reconnaître tout ce drame? Nous ne sommes pas sûrs.

