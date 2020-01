Jillian Michaels partage une photo de retour lorsqu’elle a lutté avec son poids

Alors que la gourou du fitness Jillian Michaels reçoit toujours des réactions négatives pour ses commentaires controversés sur la star de la musique populaire Lizzo, elle continue clairement à passer et à maintenir son message de santé et de bien-être.

L’ancienne formatrice de Biggest Loser a toujours été ouverte au sujet de ses propres défis au fil des ans en matière de poids et de saine alimentation. Elle a récemment publié des photos sur Instagram pour illustrer les progrès qu’elle a réalisés en cours de route, dans l’espoir d’inspirer les autres dans leur parcours de perte de poids.

Maintenir son message

Après que l’interview de Michaels BuzzFeed News ait fait les gros titres de ses commentaires sur le poids de Lizzo, ce qui pourrait mettre sa santé en danger, la célébrité entraîneuse a ensuite utilisé les médias sociaux pour clarifier son message sur le sujet. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous sommes tous beaux, dignes et tout aussi méritants”, a-t-elle tweeté. «Je suis également convaincu que nous nous aimons suffisamment pour reconnaître que l’obésité entraîne de graves conséquences pour la santé – maladies cardiaques, diabète, cancer pour n’en nommer que quelques-unes. Je ne souhaiterais jamais cela à personne et j’espère que nous prioriserons notre santé parce que nous AIMONS nous-mêmes et notre corps. »

Michaels a toujours prêché sur la santé plutôt que sur le poids lui-même, évitant les régimes d’accident et les plans de repas soi-disant «miraculeux» qui promettent une perte de poids pendant la nuit.

«Arrêtez de vous tourner vers des régimes à la mode et faites preuve de bon sens. C’est là que tant de gens se trompent, de la suppression de tous les glucides à la consommation uniquement d’aliments sans matières grasses au jeûne », a-t-elle déclaré en 2013, selon USA Today. “C’est de la merde de taureau, et non seulement c’est de la merde de taureau, mais cela nuit à votre métabolisme dans le processus. Les régimes à la mode font beaucoup plus de mal que de bien… vous devez comprendre comment vous pouvez manger plus de bonnes choses et moins de mauvaises choses sans vous sentir privé de sorte que votre régime alimentaire semble gérable. »

Elle maintient toujours cette approche, exprimant auparavant son désaccord avec des régimes comme le régime céto. Avec l’engouement pour le jeûne intermittent d’aujourd’hui, Michaels reconnaît les avantages pour la santé mais met en garde les participants de leurs intentions. “Si vous mangez plus d’énergie que votre corps n’a besoin en une journée, vous stockerez cette énergie sous forme de graisse, point final”, a expliqué Michaels, comme le rapporte Women’s Health. “Si vous voulez perdre du poids, peu importe quand vous consommez vos calories. Il suffit de savoir combien vous consommez et combien vous brûlez. »

Inspiration Instagram

Michaels a voulu montrer à ses adeptes qu’elle comprenait les défis du parcours de perte de poids. Posant récemment une vieille photo d’elle-même par solidarité, Michaels a encouragé ses fans à croire en eux. “Me voici à 5’0 de haut et 175 livres. Si je peux le faire, n’importe qui peut le faire », a-t-elle légendé à 14 ans.

“J’étais en surpoids quand j’étais enfant, et si je cherchais pourquoi, il y avait deux raisons”, a-t-elle déclaré à USA Today. «Mon père était en surpoids. La nourriture était un moyen de nous lier. En vieillissant un peu, j’ai commencé à voir la nourriture comme quelque chose de réconfortant, quelque chose que je pouvais espérer, quelque chose que je pouvais contrôler. »

Le gourou du fitness a noté que la nutrition n’était pas considérée comme un sujet important lorsqu’elle grandissait. “J’étais un enfant des années 80 et il y avait beaucoup de désinformation”, a expliqué Michaels. «Tout le monde buvait de la pop, et les gens pensaient qu’un sandwich au fromage et à la bologne était meilleur qu’un Big Mac. Bien sûr que non. J’avais 175 livres à 13 ans et 5 pieds de haut. »

Les arts martiaux ont ouvert la voie

Michael’s a déjà publié des retours en arrière pour montrer les progrès qu’elle a réalisés avec l’intention de prouver aux autres que le changement est possible. “Comment ça se passe pour un # TBT # BeforeAndAfter?”, A-t-elle écrit dans un ancien post avec une vieille photo à côté d’une photo actuelle. «Je t’ai montré le mien… Maintenant tu me montres le tien! Je veux voir tes transformations !! ”

Remerciant sa mère de l’avoir aidée à découvrir les arts martiaux, Michael a attribué sa perte de poids et sa vie saine à la forme d’exercice stimulante.

“C’est là que j’ai commencé à apprécier la forme physique. Cela s’est traduit dans tous les autres aspects de ma vie – ma confiance, mon estime de soi, mon estime de soi », a-t-elle déclaré. «Personne ne m’a plus intimidé ni harcelé parce que je me respectais. Quand je me suis comporté avec confiance, j’ai imposé le respect. Quand j’avais 17 ans, j’ai commencé à m’entraîner pour ma ceinture noire. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires très tôt et les gens venaient me demander si j’étais entraîneur. A-t-il payé plus que mon travail dans une épicerie fine? Oui, c’est vrai. Je suis donc tombé dans l’entraînement personnel à 17 ans. J’ai maintenant quatre certifications de fitness et je suis nutritionniste certifié. “

Elle maintient un message de simplicité en matière de santé et de nutrition. «Être (ou devenir) en bonne santé n’a pas à être compliqué – et cela ne devrait pas nécessiter d’extrêmes», a-t-elle déclaré à Women’s Health. «Une vie saine est synonyme de modération. Si vous mettez le mot «trop» devant quoi que ce soit – trop de nourriture, trop peu de nourriture, trop de sommeil, trop peu de sommeil – vous avez le chaos, alors que si tout est bien équilibré, tout se met en place. »