Jimin tient sa promesse et détient un VLIVE pour les fans

Le 26 mars 2020, Jimin a tenu sa promesse aux fans de BTS et a organisé deux livestreams VLIVE différents. Le chanteur du BTS a passé plus d’une heure à parler aux fans et à répondre à leurs questions, renforçant instantanément l’humeur d’ARMY. À bien des égards, le VLIVE était l’énergie de guérison et de réconfort dont de nombreuses personnes dans le monde ont besoin en ce moment.

Jimin de BTS joue | Rich Fury / . pour iHeartMedia

RM a écrasé le VLIVE

Jimin a ouvert le VLIVE en disant aux fans qu’il aurait aimé pouvoir leur parler plus tôt, mais il ne se sentait pas bien récemment. Il a ensuite assuré aux fans qu’il n’était pas super malade et qu’il se sentait mieux actuellement et qu’il était en bonne santé.

Quelques minutes plus tard, RM a rejoint Jimin et a dévoilé ses nouveaux cheveux noirs. Le rappeur a déclaré aux fans qu’il venait de terminer son entraînement et ne resterait que quelques minutes. Jimin a soutenu que RM travaillait beaucoup ces derniers temps. Les deux membres du BTS ont déclaré aux fans qu’ils préparaient quelque chose.

Après le départ de RM, Jimin a montré aux fans à quel point ses cheveux avaient poussé même s’il avait récemment subi une coupe de cheveux. Il a également déclaré aux fans que, même si ses cheveux étaient bleus lors des promotions pour Map of the Soul: 7, il ne les avait pas teints récemment.

Jimin espère pouvoir jouer bientôt pour les fans de BTS

Jimin a repris la conversation avec les fans pendant le VLIVE, et il a admis qu’il était préoccupé récemment par l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Il a dit aux fans qu’il voulait les voir et se produire bientôt, mais il ne voulait pas que quelqu’un tombe malade en assistant à l’un des concerts de BTS.

Le chanteur a ensuite déclaré aux fans que les membres de BTS en avaient parlé récemment et ont déclaré qu’ils se sentiraient horribles si un fan tombait malade après avoir assisté à l’un de leurs spectacles. Même si c’est une période difficile pour eux à cause de cela, ils espèrent qu’après avoir attendu un peu de temps, ils pourront bientôt montrer la tournée à ARMY.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son rêve pendant le VLIVE, Jimin a répondu au fan de BTS que son rêve était toujours le même. Il veut pouvoir jouer et jouer avec BTS le plus longtemps possible. Jimin a déclaré aux fans qu’il savait qu’ils aiment chanter et danser avec eux, alors son rêve est de pouvoir travailler et jouer de la musique aussi longtemps qu’il le peut.

Jimin a longuement discuté de son amitié avec V dans le VLIVE

Pendant le VLIVE, Jimin a passé une bonne partie de son temps à parler de la chanson “Friends” sur l’album Map of the Soul de BTS: 7. La chanson est un duo avec V, et Jimin a produit la chanson. Il a parlé du processus de création de la chanson et a dit aux fans que la chanson était très spéciale pour lui. Pour Jimin, c’est la chanson la plus émouvante de l’album, et s’ils la jouent jamais en direct, il pense qu’il sera émotif.

Jimin a également beaucoup parlé de son amitié avec V. Il a expliqué comment leur amitié a évolué depuis leur première rencontre, et lorsqu’un fan a posé des questions sur «l’incident de la boulette», Jimin a d’abord dit qu’il ne pouvait pas leur dire. Cependant, Jimin a admis que l’incident était simplement que les deux se disputaient pour savoir s’il fallait manger des boulettes avant ou après la pratique.