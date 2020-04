Jimmy Fallon commence à craquer sous la quarantaine des coronavirus

Jimmy Fallon faire entendre les frustrations ressenties par de nombreux Américains alors que les ordonnances de séjour à domicile dans la plupart des États se prolongent encore une semaine au milieu de la crise pandémique actuelle du coronavirus (COVID-19). À ce stade, nous pensons que nous sommes peut-être tous “Commencer à craquer” juste un peu.

Vous cherchez le pire pour l’usure, l’animateur de “Tonight Show” s’est assis sur une chaise avec sa guitare acoustique pour nous montrer exactement ce que cette vie d’isolement peut vous apporter. Au moins, sa créativité n’a pas complètement souffert, bien qu’il semble avoir du mal à trouver des rimes avec du lait et du Pepsi et des frites et … disons simplement que le petit déjeuner était un gâchis absolu.

La chanson elle-même est sacrément accrocheuse et les couplets sont facilement adaptables à la situation individuelle de chacun. Peut-être que tout le monde pourrait se réunir et chanter son propre point de vue sur les raisons pour lesquelles ils commencent à craquer … bien que nous soupçonnons que la plupart des parents de jeunes enfants ressentent définitivement sa douleur en essayant d’expliquer la façon alambiquée qu’ils enseignent les mathématiques de nos jours.

Les paroles déploraient sa lutte pour remplir sa journée, comprenant pas moins de deux douches et un bain, avec une dose malsaine de TikTok et peut-être trop de plaisir avec Zoom.

Bien sûr, les récents commentaires controversés du président Trump concernant les désinfectants et le virus ont été rapidement marqués – avec un soupir très lourd et une pause complète de la chanson pour que Fallon puisse tout traiter – mais la plupart du temps, il s’agissait simplement d’un contenu douloureusement comparable .

Il y a eu récemment des lamentations selon lesquelles la mise en quarantaine de tout le monde n’est pas la même, ce qui est certainement vrai. Mais il y a néanmoins des expériences universelles que nous endurons tous alors que nous continuons à rester à la maison et à manquer toutes ces petites choses que nous tenions pour acquises dans la vie quotidienne.

Maintenant que nous «commençons tous à craquer», nous serons peut-être un peu plus reconnaissants quand nous retrouverons notre vie.

