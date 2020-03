Jimmy Fallon donne un monologue glorieusement maladroit sans public

Peu de temps après avoir annoncé qu’ils enregistreraient sans public à partir de la semaine prochaine, trois des meilleurs talk-shows de fin de soirée ont fait un pas de plus et ont suspendu la production. Jimmy Fallon, quant à lui, a donné aux fans un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un spectacle sans public jeudi soir.

Peut-être que la fermeture est meilleure … à moins que vous n’aimiez les moments vraiment maladroits et beaucoup de silence inattendu.

Alors qu’il avait initialement prévu d’avoir un public pour cette enregistrement final de cette semaine, en raison de l’escalade des annulations et des préoccupations concernant la propagation du coronavirus COVID-19, Fallon et son équipe ont choisi de renoncer au public et de simplement aller de l’avant avec un nombre limité personnel et équipage.

En tant que tel, Fallon a effectué son monologue derrière son bureau avec des cartes à main plus petites plutôt que des cartes de repère. Et il a livré le format d’installation / punchline standard sans qu’un public ne réponde, ne rit ou ne gémisse à chaque blague.

C’est une expérience fascinante et maladroite que de voir l’annonceur Steve Higgins et le chef du groupe Questlove rire et essayer d’interagir avec lui, mais même leur implication – avec quelques autres membres du personnel qui sont venus – ne peut tout simplement pas renverser le sentiment que quelque chose est sérieusement éteint.

Aussi inconfortablement surréaliste que lorsque Whoopi Goldberg a accueilli un public de studio vide à “La vue,” leur manque de présence est encore plus choquant lorsque vous ajoutez l’élément de comédie. Les comédiens se nourrissent de l’énergie de la foule, c’est pourquoi les sitcoms ont souvent utilisé des audiences de studio en direct (ou même des pistes de rire) pour aider à partager cette énergie avec le public à domicile.

Fallon savait parfaitement à quel point l’expérience de faire ce type de comédie sans public était étrange, gloussant et se déplaçant inconfortablement de derrière le bureau au silence en écho dans tout le studio, mais il a traversé rapidement et même sa célèbre impression Trump à un point.

“Trump voulait faire un discours pour rassurer la nation que tout ira bien, et je pense que cela a fonctionné”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, le marché boursier n’a baissé que de 2 000 points.” Le rire dispersé était tout simplement trop difficile à gérer pour Fallon et il se cassa.

Ne vous méprenez pas, il y avait beaucoup de choses à apprécier et à rire pendant ce monologue, mais presque rien n’avait à voir avec le matériel de Fallon, ce qui était normal … bien. Il a même expliqué pourquoi certaines blagues étaient gênantes.

“Normalement, lorsque nous faisons cela, nous répétons ces blagues devant un public de répétition”, a-t-il dit, nous demandant de garder cela à l’esprit pour aider à justifier celles qui tournent à plat. Ainsi, le public aide non seulement le matériel à se sentir plus drôle, il contribue en fait à façonner le monologue et le format traditionnel de fin de soirée.

Peut-être que si les spectacles reviennent après leurs hiatus respectifs et se poursuivent sans public de studio, ils devraient envisager de changer de format pour reconnaître leur réalité modifiée.

Peut-être vider complètement le monologue, offrir des interviews plus approfondies et pour les manigances, envisager des jeux amusants ou des gags en studio ou même des morceaux préenregistrés. Ou simplement embrasser la folie maladroite et que ce soit Fallon essayant ses blagues sur ses amis comme ça, mais avec plus d’interaction.

Notre moment préféré a été lorsque Fallon a essayé d’identifier une chanson de 3 Doors Down après avoir sauvagement saccagé le groupe dans une blague. Lui et The Roots ont finalement compris la chanson “Kryptonite” et quand Fallon a commencé à chanter, ils l’ont accompagné.

“Wow, nous le savons,” s’étonna Questlove après qu’ils se soient arrêtés. “Je suis impressionné que nous le sachions.”

Alors que le plan initial était que toutes les émissions de fin de soirée suppriment le public en studio mais continuent à enregistrer la semaine prochaine, Stephen Colbert “Late Show” et Seth Meyers “Late Night” a rejoint Fallon pour décider de supprimer complètement les émissions de nouvelles (Meyers a même annulé l’enregistrement de jeudi, offrant seulement un nouveau “A Closer Look” en exclusivité numérique).

Ces annulations entraînent une semaine de congé prévue pour les trois spectacles la semaine suivante. Cela les met en ligne avec de nombreuses autres productions et lieux de décollage pendant la majeure partie du reste de mars pour continuer à évaluer la propagation de la pandémie mondiale avant de prendre une autre décision quant au moment opportun pour retourner dans les airs … et dans quelle capacité.

