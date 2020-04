Jimmy Fallon et Demi Lovato peignent les portraits de l’autre

Demi Lovato a été la peinture comme une forme de thérapie et pour le plaisir ces derniers temps, et elle a inspiré Jimmy Fallon pour tremper son pinceau et lui donner un coup de feu aussi. Cela a conduit à une interview fascinante de “Tonight Show” alors qu’ils bavardaient tout en peignant les portraits les uns des autres, promettant de les mettre aux enchères et de donner tous les bénéfices à des œuvres caritatives pour les aider pendant la pandémie de coronavirus.

Cela a été très amusant de voir comment le format à la maison a totalement changé les formats traditionnels de la télévision tard le soir, et ce n’était qu’un autre exemple parfait. Non seulement Jimmy et Demi se parlaient de leurs maisons respectives, mais ils peignaient pendant la majeure partie de leur conversation décontractée.

Chacun a opté pour une approche totalement différente, Jimmy décidant que comme il ne peut pas comprendre ses yeux de toute façon, il irait “abstrait” avec son portrait et les laisserait complètement. Demi avait toutes sortes de problèmes, se lamentant à un moment donné: “Oh mon dieu, que se passe-t-il avec votre nez?”

Elle a ensuite dit à Jimmy: “Tu as un vagin pour le nez. Je suis vraiment désolée!”

Tout en peignant, elle a parlé un peu de ce qui se passait dans son esprit avant cette performance instantanément emblématique des Grammys. Sa performance émotionnellement puissante de “Anyone” était presque trop pour elle, car elle s’est arrêtée quelques secondes pour recommencer, puis a abattu le toit avec sa voix flamboyante.

Selon Lovato, il y avait une combinaison de facteurs prenant en compte ses émotions, y compris la mort de Kobe Bryant et le fait que les Grammys aient eu lieu au Staples Center. Mais il s’agissait surtout de famille et de la chanson elle-même.

“Je suis devenu émotif parce que j’ai vu ma famille, ma mère et mes sœurs assis au premier rang, et pour moi c’était vraiment, vraiment spécial parce que la dernière fois que nous avons tous écouté cette chanson ensemble, c’était quand j’étais à l’hôpital et j’ai je ne savais pas si j’allais chanter à nouveau “, lui a-t-elle dit. “C’était donc un très beau moment pour nous tous et c’est pourquoi j’étais si ému quand j’ai commencé la chanson.”

Plus tard dans l’interview, Jimmy a interrogé Demi sur l’importance de la santé mentale pendant cette période d’auto-isolement et de distanciation sociale alors que nous travaillons à “aplanir la courbe” pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

Pour Demi, qui a la chance de s’isoler avec sa famille, son cœur et ses pensées vont à ceux qui doivent s’isoler vraiment seuls. Elle sait trop bien ce qui peut arriver quand les choses commencent à devenir sombres et que vous êtes seul.

“Ces voix dans votre tête peuvent devenir très fortes – je les appelle colocataires, les colocataires dans votre tête”, a-t-elle déclaré. “Ils peuvent être aussi ennuyeux qu’un vrai colocataire. Donc, vous devez apprendre à calmer ces voix.”

Elle a suggéré d’essayer n’importe quoi, de la méditation à la lecture, à jouer avec les animaux ou même à tendre la main à une puissance supérieure. Vraiment n’importe quoi pour calmer les voix et rediriger votre esprit dans une direction plus positive. Et elle espérait que l’humanité profiterait de ces circonstances extraordinaires pour vraiment réfléchir et grandir.

“Je pense que ça va être un point critique pour l’humanité, en fait”, a-t-elle déclaré. “Si nous ne changeons pas cela, ce serait tellement triste. Nous devons tous l’utiliser comme une expérience et une chance de grandir. Et cela ne signifie pas que nous devons écrire un best-seller du New York Times pendant cette quarantaine. Faites juste de petites choses tous les jours. “

L’une des méthodes qu’elle a trouvées utiles pour calmer ses propres colocataires est le groupe de discussion nocturne Facetime que son manager Scooter Braun a mis en place. Se connecter de toutes les manières disponibles est si important en ces temps, et avec toute la technologie à portée de main, il y a plus de façons que jamais.

Scooter l’a même rendu passionnant en invitant un invité spécial chaque soir, avec Bill Cinton le premier visage que Demi a vu. Mais quand Jimmy lui a demandé qui elle était la plus excitée à l’idée de voir sur l’un de ces appels, ce n’était pas l’ancien président.

“J’ai flippé Mark pour” Love Is Blind “,” a-t-elle admis. Mais alors que ses appels sont pleins de célébrités, c’est une excellente idée pour quiconque s’isolant de lui-même de tendre la main pour un chat vidéo avec un ami ou un proche, ou de mettre en place des chats de groupe pour partager des expériences et des histoires avec vos amis.

Tout comme la télévision en fin de soirée a dû s’adapter à cette étrange nouvelle norme d’auto-isolement en menant des interviews grâce à la technologie, le reste d’entre nous peut utiliser ces outils pour voir les visages de nos amis et de notre famille tout en faisant partie d’un la vie d’un autre autant que possible jusqu’à ce que la véritable normalité revienne.

