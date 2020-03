Jimmy Fallon: le tournage d’un talk-show à domicile est un “ chaos ”

2020-03-27 02:30:05

Jimmy Fallon dit que le tournage de son talk-show à la maison a été un “chaos”, car avoir deux jeunes filles signifie qu’il n’a nulle part “calme” pour filmer.

Jimmy Fallon dit que filmer son talk-show de chez lui a été un “chaos”.

L’animateur de talk-show de 45 ans a récemment filmé “ The Tonight Show avec Jimmy Fallon ” dans le confort de sa propre maison, alors que les gens ont reçu l’ordre de s’isoler et de rester à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Et Jimmy dit que l’enregistrement des épisodes a été un cauchemar jusqu’à présent, car avec deux jeunes filles – Winnie, six ans et Franny, cinq ans – qui courent dans la maison, il n’a nulle part “calme” où aller.

Jimmy – qui a ses filles avec sa femme Nancy Juvonen – a déclaré: “C’est le chaos, le chaos contrôlé. J’ai réalisé que je n’ai pas de pièce calme dans ma maison. Peut-être que je devrai faire un épisode de l’intérieur de ma salle de bain et garder la porte verrouillée! ”

La star de “ Ted ” a également révélé que c’était l’idée de sa femme de poursuivre son talk-show depuis leur domicile, car elle le voyait comme un bon moyen de promouvoir diverses organisations caritatives qui avaient besoin de soutien au milieu de la crise mondiale.

Il a ajouté: “Ma femme a dit: ‘Nous sommes tous mis en quarantaine dans la maison ensemble, c’est le moment, vous devez mettre quelque chose là-bas. Faisons un spectacle d’ici. Je serai l’opérateur de la caméra. Winnie fera les graphismes, et Franny fera la musique. Tant de causes caritatives ont besoin d’argent, c’est donc un bon moyen de faire passer le mot. ”

Chaque soir, “ The Tonight Show: At Home Edition ” met en lumière un organisme de bienfaisance différent, notamment Feed America, Broadway Cares, Equity Fights AIDS et Save the Children.

Jimmy a déclaré au magazine People: “La dernière fois que j’ai ressenti quelque chose comme ça, c’était après le 11 septembre, j’étais sur ‘Saturday Night Live’ et je me souviens avoir consulté mes comédiens de fin de soirée. Je me souviens de Dave Letterman disant que le courage est ce que nous avons besoin en ce moment, mais parfois, faire semblant d’être courageux est presque aussi bon.

“C’est le moment de mettre nos problèmes de côté et de se rassembler, alors de grandes choses peuvent être accomplies. Voir ce qui a commencé comme un e-mail à mes producteurs, comment cela s’est transformé en tous ceux qui veulent aider a été incroyable. Si vous êtes prêt à le faire , nous aussi. “

Mots clés: Jimmy Fallon

Retour au flux

.