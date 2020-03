Jimmy Fallon, Stephen Colbert et Kimmel offrent des monologues à domicile

Les fans se demandant comment ils s’en sortiraient sans de nouvelles émissions nocturnes pendant la pandémie de coronavirus pourraient simplement avoir besoin de tourner leur attention en ligne. Après que Stephen Colbert a offert un monologue sur la baignoire lundi soir, Jimmys Fallon et Kimmel l’ont rejoint mardi avec des monologues Web uniquement à partir de leur domicile.

Bien que nous ne couvrirons probablement pas ce qu’ils font pendant toute cette période de séparation sociale, nous sommes à une époque sans précédent dans ce pays, il convient de noter quand des mesures inhabituelles ou uniques comme celles-ci sont prises. Fallon et Kimmel se sont engagés à fournir de nouveaux commentaires chaque soir jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de retourner au travail.

Ce qui est remarquable, c’est qu’aucun de ces hommes n’est obligé de continuer à fournir de nouveaux contenus à leurs fans pendant cette interruption, c’est donc un formidable geste de bonne volonté de leur part d’essayer d’aider à alléger les journées des gens avec du contenu nouveau, d’actualité et amusant alors qu’il y en a tellement efficacement coincé à la maison.

“La seule façon de surmonter cela est de rester ensemble”, a déclaré Kimmel dans son mini-journal, “tout en restant bien sûr à la distance approuvée par le CDC d’au moins six pieds.”

Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon

Ce qui équivalait à une vidéo à la maison légèrement structurée, Jimmy a enrôlé sa femme Nancy comme opérateur de caméra, a invité son chien comme premier invité et a fait courir littéralement sa fille Frances.

“Je voulais mettre quelque chose là-bas afin que nous puissions avoir une certaine légèreté en ces temps de bizzare”, a déclaré Jimmy Fallon en haut de son clip de 10 minutes, en présentant le premier de ce qu’il appelle “The Tonight Show: Home Edition”. Il a promis d’apporter du nouveau contenu chaque soir tant que cette situation est normale.

De plus, il utilise cette plateforme unique pour promouvoir un organisme de bienfaisance différent chaque soir, avec le premier coup de projecteur sur FeedingAmerica.org. Soit dit en passant, nous adorons que tous ses «graphiques» semblent avoir été créés par sa fille de six ans, Winnie.

Une fois de plus, il a donné un coup de feu à un monologue traditionnel, et c’était encore plus gênant que celui qu’il tentait de livrer sans public en studio. Mais il y a quelque chose de si délicieux dans la présentation d’avant-garde organique et non scénarisée alors qu’il a partagé certaines de ses recettes de la Saint-Patrick et une nouvelle chanson, “St. Patrick’s Day Quarantine”.

Jimmy Kimmel Live

“Puisque je n’ai rien à faire et le fait que vous regardiez cela me fait supposer que vous n’avez rien à faire, je vais tourner un #MiniMonologue tous les jours jusqu’à notre retour”, a déclaré Kimmel.

Pour son édition inaugurale, il a parlé d’être mis en quarantaine avec ses enfants, de manquer de collations et de bricolage, et du fait qu’il se cache dans son bureau pour leur échapper pendant quelques instants. Eh bien, au moins, nous savons pourquoi il fait ça!

Il n’a également enrôlé personne pour lui servir de caméraman, et n’a clairement pas pensé à simplement pencher son téléphone quelque part, alors le tout a été livré sous forme de selfie de six minutes. Mais ses enfants ont également aidé avec les graphismes et ont même été son annonceur … crier?

Kimmel avait même de véritables plans de coupe, car quand il a plaisanté à propos de Trump a suggéré de ne pas amasser d’épicerie, il a coupé un plan de Trump présentant son portefeuille de fast-food qu’il a présenté à presque toutes les équipes sportives venues à la Maison Blanche, et a même eu une animation interstitiel pour mettre en place certaines de ses idées sur la façon de s’amuser dans votre maison.

Mais, comme Fallon, Kimmel n’était pas scénarisé et le tout ressemblait un peu à un divertissement de guérilla, ce qui semble tout à fait approprié au nombre de personnes qui se sentent pendant cet arrêt presque national. Tout comme Fallon, Kimmel utilise chaque jour pour faire un don et mettre en lumière une organisation caritative différente, NoKidHungry.org obtenant son premier spot.

(A) Late Show avec Stephen Colbert

Par cette deuxième édition du voyage nocturne à la maison de Colbert, il créait un hybride unique à l’antenne, avec ces monologues originaux mettant en place un épisode répété avec ses invités. C’est certainement un moyen intelligent de rester d’actualité et donne aux répétitions une sensation plus fraîche que la plupart de ses concurrents.

Outre le fait qu’il était sur son porche près de son foyer, la livraison de Colbert ressemblait beaucoup plus aux mêmes fans de Colbert en studio. C’était comme si son équipe d’écrivains était impliquée dans cet effort de 18 minutes et qu’il avait tous les mêmes plans de coupe pour les tweets, les graphiques et les séquences vidéo auxquels nous avons tous été habitués alors qu’il montait au sommet des classements de fin de soirée. tas.

Lui et Jon ont même emballé leur mini-sode avec une touche auto-isolante de coronavirus sur “Danny Boy” avant que Jon ne joue tout le monde avec une performance entraînante de son piano à la maison.

On ne sait pas combien de temps les choses seront fermées pour certains, car les rapports ont varié, mais sur la base des commentaires de ces clips YouTube, les gens apprécient d’avoir un certain sens de la normalité dans leur vie avec ces productions amateurs de leur soirée préférée spectacles.

Lorsque vous vous êtes habitué à passer vos soirées avec les mêmes visages nuit après nuit, cela vous procure un sentiment de confort important dans les moments difficiles de les avoir là-bas, ce qui fait rire. Le fait qu’ils prennent le temps de le faire depuis chez eux est un témoignage de leur dévouement envers leurs fans et une déclaration sur leur importance dans le cadre de ce qui est normal dans ce pays. Ou était … et sera sûrement à nouveau.

