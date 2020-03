Jimmy Fallon’s Kids Crash Tonight Show Monologue From Home

Le travail à domicile s’est révélé un peu distrayant pour Jimmy Fallon.

“Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” a tiré tous les jours de nouveaux monologues de l’auto-isolement cette semaine, l’hôte recrutant des membres de sa famille pour l’aider.

L’épouse Nancy Juvonen a travaillé sur la caméra, tandis que la fille de 6 ans, Winnie, a pris la relève pour The Roots et le département graphique. Cependant, Frances, 5 ans, était légèrement moins professionnelle en tant que co-hôte non invitée.

Alors que Fallon commençait à parler, Frances a littéralement écrasé la scène en abattant une diapositive dans la pièce et en montant sur son père.

“Je vais raconter des blagues. Tu veux rester là et rire de papa s’ils sont drôles?” il a ensuite demandé à sa famille. “Si vous entendez une blague que vous trouvez drôle, riez-en.”

Ils ont ri, mais ce n’était pas ce qu’il disait. Au lieu de cela, Frances a continué à ramper partout sur son père, alors que Winnie se tenait à plusieurs reprises devant l’objectif de la caméra.

Quand il lui a demandé si elle aimait ses blagues, Frances a répondu catégoriquement: “Non”.

Le monologue raté a été suivi d’une entrevue avec Lin-Manuel Miranda, qui a fait une vidéoconférence pour entrer dans le spectacle depuis son propre domicile.

Les deux ont promu leur organisme de bienfaisance du jour, Broadway Cares / Equity lutte contre le SIDA, avant que le créateur de “Hamilton” interprète “Dear Theodosia” du spectacle.

