Jimmy Kimmel aide Jennifer Aniston une infirmière surprise qui a été testée positive pour le coronavirus

Jennifer Aniston et Jimmy Kimmel a certainement apporté un peu de joie dans la journée d’une infirmière qui a été temporairement mise en congé après avoir été testée positive pour le coronavirus – et beaucoup de soutien.

Kimmel a parlé à la jeune mère, qui doit endurer la quarantaine pendant qu’elle traite ses symptômes isolés des amis et de la famille, y compris ses deux jeunes enfants. Kimball Fairbanks a deux filles, une de quatre ans et une de 18 mois seulement.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle pourrait retourner au travail, Kimball a dit qu’elle devrait être autorisée le 8 avril. C’est le même jour qu’elle devrait enfin être autorisée à revoir et à tenir ses enfants, juste à temps pour retourner travailler sur le lignes de front dans la bataille contre la pandémie de COVID-19 en cours.

“Je dois juste dire que Dieu vous bénisse et vous tous qui faites ce que vous faites”, a déclaré Jennifer à Kimball. “Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous faites et mettez votre santé en danger et tout ça. Vous êtes juste phénoménal, phénoménal!”

Même ces paroles aimables semblaient être un euphémisme pour Jennifer et Jimmy, qui font écho à la plupart des Américains en ne pouvant pas commencer à exprimer leur gratitude et leur appréciation pour les risques, les sacrifices, la valeur et la force de ces professionnels de la santé comme le nombre de cas et de décès. attribué au virus continuent d’augmenter de façon spectaculaire

Mais ce qu’ils ne pouvaient pas dire avec des mots, ils pouvaient l’exprimer avec un certain soulagement. Kimball a déclaré qu’elle commandait principalement ses repas, et Jennifer et Jimmy l’ont donc branchée avec 10 000 $ en certificats-cadeaux qu’elle peut utiliser via le service. Encore mieux, jamais l’infirmière de son étage reçoit également un certificat-cadeau.

Cela peut sembler être un petit geste, mais c’est un énorme fardeau soulevé des épaules de ces hommes et femmes en première ligne. Une chose de moins à s’inquiéter peut faire toute la différence car ils sont soumis à leurs limites physiques, mentales et émotionnelles.

À travers tout cela, Kimball a fait preuve d’une résilience remarquable et d’une attitude positive. Bien qu’elle ait dit que ses propres symptômes semblaient avoir été heurtés par un camion, Kimball a déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir froid à la tête (elle avait l’air étouffante) et que cela semblait gérable, ce dont elle était reconnaissante.

Et quand Jennifer a demandé comment elle se sentait aujourd’hui, en particulier, Kimball a répondu: “Aujourd’hui, ça va mieux. Je me suis réveillée et j’ai décidé aujourd’hui que je ne serais plus malade. Alors je me sens mieux.” Le pouvoir de la pensée positive à l’œuvre ici!

Toujours dans cette vidéo avec Kimball, Jennifer a proposé de lui envoyer une peinture incroyable. Elle a dit à Kimball que c’était une longue histoire, mais c’est une histoire qu’elle a racontée à Jimmy dans leur conversation précédente (présentée dans la vidéo suivante). Nous ne voulons pas en gâcher un seul morceau, car cela nous a fait rire aux éclats, et vous le méritez également.

L’incident avec le tableau a peut-être été un incident mineur lors des trois premières semaines d’auto-isolement de Jennifer à la maison, mais elle a également fait des découvertes remarquables. La star de “Morning Show” a dit qu’elle était devenue un peu folle avec le nettoyage et l’organisation, mais ces efforts ont porté leurs fruits.

“J’ai trouvé quelques trésors”, a-t-elle expliqué à Jimmy. “L’un était un betamax et c’était ma première audition – j’avais 13 ans – pour” Search for Tomorrow “, qui était un feuilleton sur lequel mon père était à l’époque. Je meurs d’envie de le voir!” Bien qu’elle n’ait pas de lecteur betamax, Jennifer a l’intention de le faire transférer numériquement et a promis de le partager chaque fois qu’elle le fera.

Quant au rôle, malgré le fait que son père travaille sur la série, elle ne l’a pas compris. Mais elle pense savoir qui l’a fait. “Si je me souviens bien, Jane Krakowski a obtenu le rôle”, a-t-elle déclaré. Quand elle a révélé que son père ne voulait pas qu’elle travaille sur la série, elle a admis qu’elle était allée derrière son dos par l’intermédiaire de son agent.

Cela fit penser à Jimmy que son père avait peut-être quelque chose à voir avec le fait qu’elle n’obtienne pas cette partie. Il veut aussi désespérément savoir si Jane Krakowski a son audition pour cette même partie. Comment serait-il étonnant de comparer les deux. “Je pensais que j’allais très bien, j’étais sûre que j’allais l’obtenir”, a déclaré Jennifer. Après tout, une fille de 13 ans? C’était totalement elle!

Le deuxième trésor qu’elle a trouvé était une bobine à bobine du début du mariage de ses parents lors d’une apparition dans “The Newlywed Game”. Pendant tout ce temps, Jennifer avait pensé que ces trésors de famille inestimables avaient disparu avec le temps, mais ici, ils étaient emballés avec ses affaires.

Ce n’est peut-être que la plus petite des doublures argentées à des semaines d’isolement, mais il y a des avantages à ralentir et à prendre le temps de regarder autour de vous et d’être pleinement présent dans votre maison et votre vie. Peut-être même continuer autant que possible après la crise.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

. / Instagram

Les stars deviennent créatives pour passer le temps tout en se distanciant socialement