Jimmy Kimmel et Dave Grohl, une infirmière surprise du Bronx ER se remettant d’un coronavirus

New York reste l’une des régions les plus durement touchées du pays alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde, et personne ne ressent plus la souche du virus que ceux du domaine médical.

T.J. Riley est une infirmière des urgences du Bronx qui a récemment passé près de deux semaines loin du travail alors qu’il se débattait avec COVID-19 lui-même. Au moment où il s’était remis de ses symptômes, son mari et ses deux parents – qui lui apportaient de la nourriture pendant sa maladie – avaient également contracté le virus.

Tous les quatre se sont rétablis maintenant, mais T.J. a laissé tomber une statistique qui donne à réfléchir Jimmy Kimmel Lundi soir, lorsque l’animateur de nuit l’a invité à participer à ses efforts continus pour mettre en lumière et honorer les professionnels de la santé sur la soi-disant «ligne de front» de cette pandémie.

“Combien de vos collègues ont contracté le virus?” Lui demanda Kimmel.

“Environ 60%”, T.J. partagé. “J’étais le premier à l’avoir.” C’est juste une indication de la rapidité et de l’étendue du COVID-19 et de la dangerosité de travailler dans les hôpitaux en ce moment.

T.J. a également révélé que son établissement dans le Bronx est passé presque entièrement au traitement contre les coronavirus, car heureusement, les traumatismes contondants et d’autres types d’urgences médicales ont diminué, même si le COVID-19 est devenu la condition dominante avec laquelle les patients sont admis.

Mais Kimmel n’allait pas se contenter de simplement dire merci et d’offrir T.J. une tape virtuelle dans le dos, alors lui et son équipe ont creusé la vie de T.J. – nous pensons à Facebook – et ont trouvé une façon spéciale de vous remercier.

Un passionné de rock, l’homme de tête des Foo Fighters Dave Grohl prouvé juste la recette pour mettre un énorme sourire sur le visage choqué de T.J.

Sérieusement, il semblait certainement plus content que Grohl lui ait donné une performance acoustique de “Everlong” que lorsqu’il a découvert que Kimmel lui offrait 10 000 $, ainsi qu’un paquet cadeau pour chaque infirmière de son département.

D’accord, on ne va pas mentir. Nous serions ravis que Dave Grohl se produise juste pour nous aussi.

Et maintenant T.J. a quelque chose de mieux que de simplement rencontrer Grohl sur le chat vidéo pour frotter le visage de son ami Kelly … nous aimons combien il était excité de pouvoir lui dire, en riant qu’elle “va être si jalouse”.

Idem, T.J. Même.

