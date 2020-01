Jimmy Kimmel laisse tomber le public d’un spectacle émotionnel

2020-01-28 09:30:05

Jimmy Kimmel a filmé son talk-show sans public en studio lundi (27.01.20) parce qu’il ne “se sentait pas bien” à la suite de la mort de Kobe Bryant.

Jimmy Kimmel a filmé son talk-show sans public en studio car il ne se sentait pas bien après la mort de Kobe Bryant.

Le présentateur de 52 ans a consacré l’épisode de lundi (27.01.20) de “ Jimmy Kimmel Live ” à la légende du basket-ball – qui est décédé avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche (26.01 .20) – et se souvenait de l’ancienne star de la NBA comme d’un “héros”.

Il a dit dans son monologue d’ouverture: “Nous n’avons pas d’audience en studio ici ce soir parce que – aller de l’avant avec un spectacle de comédie ne se sentait pas bien compte tenu de ce qui s’est passé hier – alors je voudrais juste vous parler directement …

“Kobe était – et je sais que cela n’a peut-être pas de sens – mais il n’était que la dernière personne à qui vous auriez pu imaginer quelque chose comme ça. Il était si fort – et beau – et intelligent – et énergique – c’était un héros.

“Et quand je dis cela, je ne veux pas dire un héros comme de vrais héros – comme les pompiers ou les médecins et les infirmières – qui sauvent des vies.

“Je ne veux pas comparer ce qu’il a fait pour vivre avec ce qu’ils font. Je sais qu’il y a des choses plus importantes que le basket-ball. Presque tout est plus important.

“Mais Kobe était un héros dans la façon dont Superman est un héros. Il était si grand et plein de vie, c’était presque comme s’il était un personnage fictif. Un super-héros réel – avec un costume et tout – marchant parmi nous . ”

Après avoir réfléchi à la carrière du sportif “incroyablement doué” et à son inspiration, Jimmy a continué à se rappeler à quel point Kobe – qui laisse dans le deuil sa femme Vanessa et ses filles Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, sept mois – était pour lui alors que son propre fils, Billy, qui a maintenant deux ans, était hospitalisé pour un problème cardiaque alors qu’il était bébé.

Il a dit: “Il aimait être père. Quand mon fils a subi une opération cardiaque, Kobe est venu me voir à plusieurs reprises. Il a fait une remarque, une fois que Billy était sorti de l’hôpital pour le rencontrer. Il voulait le rencontrer. Et de temps en temps temps, il vérifierait comment il allait. ”

Le présentateur a exhorté les téléspectateurs à prier pour les victimes de l’accident.

Il a ensuite conclu: “Je ne peux pas imaginer combien ils manquent. Ce fut une perte terrible pour ces familles, et pour les Lakers, pour les coéquipiers de Kobe, pour ses fans. Il n’y a pas de doublure en argent ici, c’est juste affreux.

“Tout est mauvais. Tout est triste. Il était une lumière brillante, et c’est comme ça que je veux me souvenir de lui.”

Mots clés: Jimmy Kimmel, Kobe Bryant

Retour au flux

.