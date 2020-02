Jimmy Kimmel teste la bougie parfumée au vagin de Gwyneth Paltrow

Considérant certains des produits et traitements Gwyneth Paltrow faits saillants sur elle Goop site web et série “The Goop Lab” sur Netflix, on pourrait penser qu’il serait parfois gênant de l’avoir comme maman.

Ce n’est pas le cas, selon son propre fils adolescent, Moses.

Apparaissant sur “Jimmy Kimmel Live” lundi soir, Paltrow a demandé ce que ses enfants avec ex Chris Martin – fille Apple, 15 ans, et Moses, 13 ans – pensez à certaines des choses qu’elle vend dans le cadre de sa marque de style de vie.

“Je pense que ça doit être assez surréaliste pour eux d’être des enfants – leurs parents sont tous les deux aux yeux du public – et il est intéressant de les voir évoluer en même temps que notre carrière”, a-t-elle expliqué. “Mon fils m’a dit l’autre jour:” Au début, je pensais que c’était vraiment embarrassant, il y avait des vibrateurs sur votre site Web et maintenant je pense que c’est une bonne chose. Vous êtes une maman féministe, vous êtes un dur à cuire. ” J’étais comme, ‘Merci!’ “

Notant qu’il ne pensait même pas avoir jamais prononcé le mot “vibreur” avec sa mère dans la pièce, Kimmel a également posé une question sur un autre produit phare de son site: la bougie “This Smells Like My Vagina”.

“Ça a commencé comme une drôle de blague”, a-t-elle dit à propos de la bougie, qui s’est vendue lorsqu’elle est tombée. En attribuant à Douglas Little les parfums HERETIC, elle a dit que les deux sentaient les parfums quand elle a plaisanté, l’un d’eux avait un parfum familier. “Je me disais, ça ne serait pas cool si quelqu’un avait vraiment le courage de faire ça. Quelle déclaration féministe punk rock d’avoir ça sur votre table et ensuite il l’a fait”, a-t-elle expliqué. “Je pensais qu’il venait de m’en faire une pour plaisanter mais la prochaine chose que nous avons su, c’était sur mon site Web.”

Kimmel se demanda s’ils avaient fait “des tests” pour obtenir la bonne odeur, avant de prendre une bouffée lui-même. “Ça sent bon, ça sent un peu comme, ça sent vraiment un peu masculin”, a-t-il dit, “mais ce n’est pas vraiment, vous savez ce que je dis?”

“Beaucoup de femmes ont grandi avec un certain degré de honte et d’embarras autour de cette partie”, a-t-elle ajouté.

“Ce n’est pas vraiment censé sentir comme un vagin”, a déclaré Paltrow, faisant la promotion de l’hôte pour affirmer “de la publicité mensongère”.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir ce que l’actrice et défenseure du bien-être a dit d’autre sur l’envoi de certains de ses employés en Jamaïque pour faire des champignons et ce qu’elle ressentait vraiment pour ce soin du visage de vampire qu’elle a fait dans son émission.

