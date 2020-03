Jinger Duggar et Jeremy Vuolo semblent complètement perdus dans la vie

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo n’ont pas grand chose en commun avec le reste de la célèbre famille de Duggar ces jours-ci. Cependant, ils semblent toujours tous avoir une relation très étroite. Mais maintenant, Duggar semble s’être éloignée de ses parents en termes de style de vie, mais elle ne semble pas avoir atterri assez près de la foule américaine. Et il devient évident qu’elle et Vuolo sont à la croisée des chemins en termes de qui ils sont.

Duggar et Vuolo ne suivent pas les règles de Michelle et Jim Bob Duggar

Lorsque Duggar et Vuolo se sont mariés pour la première fois, il semblait immédiatement clair qu’ils ne vivraient pas juste à côté de ses parents toute leur vie. Vuolo leur a été présenté par Jessa et Ben Seewald, et bien qu’il soit très religieux, il n’était pas habitué au même style de vie que le reste de la famille.

Le couple a déménagé à Laredo, au Texas, peu de temps après leur mariage, et à partir de là, ils ont commencé à se séparer de sa famille. Duggar a commencé à porter un pantalon et a même teint ses cheveux; elle a commencé à éliminer la religion de ses profils de médias sociaux pour se connecter davantage avec ceux qui ne partageaient pas ses mêmes valeurs religieuses.

Les deux sont plus traditionnels – mais est-ce suffisant?

Maintenant, Duggar et Vuolo vivent en Californie et, le

surface, il serait difficile de dire qu’ils sont si étroitement liés à

Le christianisme. Les deux élèvent leur fille beaucoup plus moderne que Duggar

a été élevé, et ils semblent faire des choses ordinaires que les jeunes familles font.

Malgré leur nouvelle image, Duggar n’a pas séduit les fans comme elle l’espérait. Elle compte 1,3 million de followers sur Instagram, et elle a obtenu divers parrainages d’elle sur des personnes se plaignant qu’aucune marque ne devrait soutenir Duggar et ses vues ultra-conservatrices.

Le couple ne semble pas correspondre à l’un ou l’autre côté à ce stade

Duggar et Vuolo ne semblent pas être en mesure de

reviendrait jamais en Arkansas pour

vivre comme le reste de sa famille. Cependant, ils ne semblent pas engrener

trop bien avec ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs qu’eux non plus.

Entre Duggar se retirant de sa famille pour vivre sa vie à ses propres conditions et les Américains traditionnels n’achetant pas ce qu’elle vend et Vuolo, les deux ne semblent pas bien correspondre à l’une ou l’autre extrémité du spectre des croyances et des valeurs.

Il semble qu’ils espèrent se rapprocher de l’Amérique traditionnelle

Duggar et Vuolo deviennent de plus en plus courants de jour en jour.

Duggar a récemment publié une vidéo sur son histoire Instagram de sa fille,

Felicity, portant une chemise Roswell et jouant avec Baby Shark – quelque chose

les autres membres de la famille ne permettraient jamais à leurs propres enfants de le faire.

Les deux semblent se rapprocher de la façon dont les temps modernes

Les Américains vivent. Cependant, leurs croyances semblent les mettre en contradiction avec ceux qu’ils

essaient de faire appel au plus. Avec le temps, Duggar et Vuolo pourraient même

changer la façon dont ils voient le monde maintenant qu’ils vivent dans un endroit comme Los

Angeles. Mais cela pourrait prendre un certain temps avant que cela ne se produise.