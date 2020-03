Jinger Duggar pourrait envisager d’envoyer sa fille à l’école publique après que Jill Duggar ait inscrit son fils

Maintenant que beaucoup des 19 enfants de Jim Bob et Michelle Duggar sont des adultes, les choses deviennent intéressantes. Jinger Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, se sont éloignés du domicile familial de l’Arkansas pour commencer une nouvelle vie à Los Angeles avec leur fille, Felicity. Et beaucoup considèrent la décision de Jinger comme l’une des plus rebelles de tous les enfants Duggar, bien qu’il semble qu’elle soit toujours en bons termes avec tous les membres de sa famille.

Quant aux autres enfants Duggar, c’est Jill qui attire maintenant plus d’attention que Jinger. Jill et son mari, Derick Dillard, prennent tranquillement des mesures pour se séparer de Jim Bob et Michelle. Et Jill vient d’annoncer qu’elle envoie son fils, Israël, à l’école publique.

Jinger fera-t-il de même pour Felicity? Il semble que beaucoup le pensent.

Beaucoup considèrent Jinger Duggar comme le plus rebelle de la famille

Les Duggars ont toujours été une famille soudée, car les enfants sont tous encouragés à rester à la maison sous le toit de Jim Bob et Michelle avant le mariage. Et les enfants Duggar qui se marient ne bougent pas trop loin. Mais une fois que le mari de Jinger, Jeremy, a décidé qu’il voulait poursuivre des études dans le ministère, il savait qu’il voulait aller à Los Angeles pour le faire. Et Jinger a annoncé qu’elle le suivrait sur son chemin.

Maintenant que Jinger est à des milliers de kilomètres de ses parents strictement religieux, elle fait toujours des choix rebelles au quotidien. Sa mode est devenue plus audacieuse plus elle reste longtemps à l’ouest. Et elle a même blanchi ses cheveux blonds.

À la fin de la journée, il est clair que Jinger croit toujours en de nombreux idéaux avec lesquels elle a grandi. Elle porte peut-être un pantalon, mais nous ne savons pas si cela la rend aussi rebelle qu’elle peut apparaître à la surface.

Jill Duggar vient d’inscrire son fils à l’école publique

Alors que Jinger attire des tonnes d’attention, tous les yeux sont tournés vers Jill et Derick maintenant. À la fin de 2019, l’un des abonnés Instagram de Derick lui a demandé s’il passait du temps avec la famille de Jill. Et à cela, Derick a répondu qu’il voyait rarement les autres Duggars, car lui et Jill ont besoin de la permission de Jim Bob avant d’aller dans la grande maison familiale.

Cela a soulevé de graves signaux d’alarme pour les fans, et ils ont continué à poser des questions à Derick. Maintenant, beaucoup pensent que Jill et Derick font de leur mieux pour s’éloigner des autres Duggars dans l’espoir de poursuivre une vie moins rigide et contrôlée par Jim Bob et Michelle. Et ils ont même pris la décision la plus audacieuse pour leurs enfants. Le 22 février, Jill a posté qu’elle avait pris la décision d’inscrire Israël dans le système scolaire public.

“Je ne commente pas beaucoup, mais je suis si fier de vous d’être sorti de la boîte de votre famille et de l’inscrire à l’école publique”, a commenté un des disciples de Jill. “Il l’appréciera tellement.”

Certains pensent que Jinger pourrait suivre les traces de Jill

(L-R) Jessa Duggar, Jinger Duggar, Jill Duggar et Jana Duggar visitent ‘Extra’ | D Dipasupil / . pour Extra

Bien que Jinger ait pu s’éloigner le plus physiquement de sa famille, c’est Jill qui fait les bonds les plus audacieux. Et il semble qu’il y ait des spéculations que Jinger pourrait suivre dans la décision de Jill de s’inscrire à l’école publique. Un utilisateur de Reddit aux yeux d’aigle a vu que Jinger “aimait” la photo Instagram de Jill montrant son inscription en Israël.

“J’ai l’impression que Jeremy sera plus enclin à mettre Felicity à l’école publique (ou une sorte d’école privée) et Jinger ira de pair”, a suggéré un autre utilisateur de Reddit.

“Je pense qu’il pourrait être plus facile pour elle de le faire maintenant que Jill a été la première à franchir ce pas”, a déclaré une autre. “C’est peut-être un vœu pieux, mais j’espère que c’est le cas pour Felicity.”

«J’aime que Jinger ait aimé. Et je suis si fier de Jill. Elle fait des choses en dehors de sa zone de confort tous les jours de nos jours », a encore écrit un autre.

Nous devrons attendre et voir ce que Jinger et Jeremy décident de mieux pour leur fille!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!