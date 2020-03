Jo et Link se réuniront-ils? Les fans ne veulent pas de nouveau roman en ce moment

Avec la sortie d’Alex (Justin Chambers) qui menace la saison 16 de Grey’s Anatomy, les fans de tout le pays se demandent ce qui va arriver à Jo (Camilla Luddington). Alex est MIA depuis le 350ème épisode, et il fantôme tout le monde – à savoir Jo et sa personne, Meredith (Ellen Pompeo). Maintenant, Jo panique rapidement sur le sort d’Alex. Mais au moins, elle a sa propre personne, Link (Chris Carmack), sur laquelle s’appuyer. Cependant, avec la relation de Link avec Amelia (Caterina Scorsone) qui s’effondre, certains téléspectateurs pensent qu’une nouvelle romance est en route. Mais Jo et Link se réuniront-ils sur Grey’s Anatomy? Les fans espèrent que l’amitié du couple reste la même.

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16.]

Qu’est-il arrivé à Jo et Link dans la saison 16 de «Grey’s Anatomy»?

Chris Carmack comme Link et Camilla Luddington comme Jo sur ‘Grey’s Anatomy’ | Kelsey McNeal via .

Beaucoup de choses sont arrivées à Jo et Link dans la seconde moitié de Grey’s Anatomy Season 16. Au début de la saison, Link est enthousiaste à l’idée de fonder une famille avec Amelia. Mais comme les téléspectateurs l’ont découvert dans la finale d’automne – intitulée «Allons tous au bar» – Amelia ne sait pas qui est le père. Ce pourrait être le bébé de Link. Ou peut-être d’Owen.

Quand Amelia dit enfin la vérité à Link, la sœur du berger révèle qu’elle ne veut pas connaître la paternité de son enfant. Au début, Link est d’accord avec la décision. Mais il se rend compte que non. Link lui demande de passer un test de paternité et il semble que la situation soit résolue.

Finalement, Amelia reconsidère. Elle veut être avec quelqu’un qui l’aime et l’enfant à naître sans condition, indépendamment de l’ADN. En conséquence, Amelia rompt avec Link. Et dans le prochain épisode, Link est en ruine.

Pendant ce temps, Jo est déchiré par Alex. Dans la première d’hiver de Grey’s Anatomy Season 16, il est présumé qu’Alex est dans l’Iowa pour prendre soin de sa mère. Cependant, au fil du temps, Jo devient de plus en plus méfiant. Elle se demande si Alex l’a quittée pour quelqu’un d’autre.

Puis Jo atteint son point de rupture. Après avoir été fantôme par son mari, Jo appelle la maman d’Alex. Elle révèle qu’Alex n’est pas dans l’Iowa – et ne l’a jamais été. Dans une scène déchirante, Jo s’effondre en larmes, croyant que ses plus grandes peurs se sont réalisées.

Pendant tout ce temps, Jo et Link se soutiennent mutuellement dans leurs relations. Comme Meredith et Alex, ce sont les personnes désignées l’une de l’autre. Cependant, à la fin de la saison 16 de Grey’s Anatomy, épisode 15 – intitulé “Snowblind” – Link et Jo sont en pleine pagaille sur Amelia et Alex, respectivement. Et à ce stade, qui sait où cela pourrait mener.

Les fans de “Grey’s Anatomy” prédisent que Jo et Link se réuniront

En toute honnêteté, le comportement d’Alex et d’Amelia dans Grey’s Anatomy Season 16 semble suspect. Si Alex laissait Jo sans explication, on aurait l’impression que le personnage revenait au crétin qu’il était dans la saison 1. Pendant ce temps, les actions d’Amelia pouvaient être considérées comme rappelant comment elle était avant la tumeur.

Quoi qu’il en soit, Alex et Amelia ont été appelées par le fandom au cours des derniers épisodes. Puis dans un fil de discussion Reddit le 20 février, une visionneuse de Grey’s Anatomy a suggéré une raison pour laquelle les auteurs choisissent de suivre cette voie.

“J’ai l’impression qu’ils ont détruit les personnages d’Alex et d’Amelia et ont totalement mis en relation les deux relations juste pour que Jo et Link puissent se réunir”, a écrit le fan.

Et après que Link a consolé Jo dans “Snowblind” le 27 février, plus de fans ont vu la connexion. «La fin du dernier ep. Je pense que Jo et Link se réuniront », a écrit un fan sur Twitter.

Cela dit, il semble que la plupart des fans de Grey’s Anatomy ne participent pas au match. “Si Teddy reste avec Tom, Owen et Amelia se retrouvent ensemble et Jo et Link deviennent une chose que je ne pardonnerai jamais à ce spectacle”, a tweeté un fan.

«Personne ne veut que Jo et Link ensemble !!! Ne fais pas ça !!! #GreysAnatomy », a écrit un autre fan.

Pendant ce temps, un fan de Grey’s Anatomy sur Reddit a expliqué longuement pourquoi Link et Jo ne devraient pas être ensemble. Mais pour l’essentiel, cela se résume à l’amitié de soutien du couple, notant que «Jo + Link est probablement la seule amitié saine et cohérente sur la droite de l’émission. [now]. ” Et finalement, si Alex quitte effectivement Jo, alors ce dont elle a besoin, c’est d’un ami, pas d’un autre amant.

Néanmoins, il y a encore des fans qui veulent voir où mène une relation entre Link et Jo. “Si Alex a vraiment quitté Jo et Amelia a vraiment jeté Link, alors le seul résultat acceptable est que Link et Jo se réunissent”, a écrit un fan. “J’ai dit ce que j’ai dit #GreysAnatomy.”

Peu importe ce qui arrive à Jo et Link pendant que la saison 16 de Grey’s Anatomy continue, nous sommes convaincus que le drame ABC offrira quelque chose d’extraordinaire. Alors restez à l’écoute. La série Shondaland sera diffusée jeudi soir à 21 h. EST.

Lire la suite: «Grey’s Anatomy»: Richard Webber s’en va-t-il? Les fans s’inquiètent de l’avenir du personnage